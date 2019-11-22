Разновидности светодиодных прожекторов 12В по способу эксплуатации

Светодиодный прожектор представляет собой светотехническое устройство для излучения мощного и концентрированного направленного искусственного света на определенное пространство. Это универсальный прибор, который можно использовать как на улице, так и внутри помещений.

Купить прожектор 12В – значит сделать выбор в сторону мобильности, надежности, простоты установки и высокой мощности освещения. Изделия также отличаются высокой эффективностью, устойчивостью к негативным погодным условиям и механическому воздействию.

Но прежде, чем приобрести подходящий прожектор, поговорим о разновидностях устройств, их особенностях и различных областях использования.

Виды диодных прожекторов 12В

Основные разновидности светодиодных прожекторов по способу их эксплуатации:

Модели для подсветки фасадов архитектурных сооружений, а также рекламных щитов. Подобные изделия отличаются наличием надежной защиты от попадания пыли и влаги. Для подобных целей стоит выбирать устройства с рефлектором, позволяющим направлять узкий поток света в необходимую часть здания или рекламного щита, а также со степенью защиты не менее IP67.

Уличные прожекторы. Изделия защищены от воды, пыли и других отрицательных внешних факторов (степень защиты IP67). Однако в отличие от предыдущей разновидности, рефлектор не является обязательным элементом прожектора, потому как уличные модели освещают большие объемы территории. На рынке также представлено большое количество моделей со встроенным датчиком движения.

Ручной прожектор – устройство аккумуляторного типа. Это могут быть как карманные изделия, так и большие осветительные устройства высокой мощности.

Грунтовой прожектор. Изделие применяется при создании декоративной подсветки в парках, скверах, на дачах, в коттеджах, загородных участках, а также для организации световой предупреждающей сигнализации, которая указывает на опасную зону. Выбирая подобные прожекторы, необходимо учитывать прочность и герметичность стекла, пропускающего свет.

Прожекторы для внутренней установки.

Светодиодный прожектор 12В может использоваться для создания разноцветного освещения и захватывающих спецэффектов. В них обычно применяется технология RGB. Тогда как встроенный контролер позволяет комбинировать синий, зеленый и красный цвета для получения нужного оттенка.

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