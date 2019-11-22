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Новости партнеров 22.11.2019

Разновидности светодиодных прожекторов 12В по способу эксплуатации

Светодиодный прожектор представляет собой светотехническое устройство для излучения мощного и концентрированного направленного искусственного света на определенное пространство. Это универсальный прибор, который можно использовать как на улице, так и внутри помещений.

Купить прожектор 12В – значит сделать выбор в сторону мобильности, надежности, простоты установки и высокой мощности освещения. Изделия также отличаются высокой эффективностью, устойчивостью к негативным погодным условиям и механическому воздействию.

Но прежде, чем приобрести подходящий прожектор, поговорим о разновидностях устройств, их особенностях и различных областях использования.

Разновидности светодиодных прожекторов 12В по способу эксплуатации

Виды диодных прожекторов 12В

Основные разновидности светодиодных прожекторов по способу их эксплуатации:

  • Модели для подсветки фасадов архитектурных сооружений, а также рекламных щитов. Подобные изделия отличаются наличием надежной защиты от попадания пыли и влаги. Для подобных целей стоит выбирать устройства с рефлектором, позволяющим направлять узкий поток света в необходимую часть здания или рекламного щита, а также со степенью защиты не менее IP67.
  • Уличные прожекторы. Изделия защищены от воды, пыли и других отрицательных внешних факторов (степень защиты IP67). Однако в отличие от предыдущей разновидности, рефлектор не является обязательным элементом прожектора, потому как уличные модели освещают большие объемы территории. На рынке также представлено большое количество моделей со встроенным датчиком движения.
  • Ручной прожектор – устройство аккумуляторного типа. Это могут быть как карманные изделия, так и большие осветительные устройства высокой мощности.
  • Грунтовой прожектор. Изделие применяется при создании декоративной подсветки в парках, скверах, на дачах, в коттеджах, загородных участках, а также для организации световой предупреждающей сигнализации, которая указывает на опасную зону. Выбирая подобные прожекторы, необходимо учитывать прочность и герметичность стекла, пропускающего свет.
  • Прожекторы для внутренней установки.

Светодиодный прожектор 12В может использоваться для создания разноцветного освещения и захватывающих спецэффектов. В них обычно применяется технология RGB. Тогда как встроенный контролер позволяет комбинировать синий, зеленый и красный цвета для получения нужного оттенка.

Купить светодиодный прожектор: https://tula.exmork.ru/category/svetodiodnye-prozhektora-12v/

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