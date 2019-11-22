Ремонт стиральных машин в Киеве

Компания STIRKA SERVIS предлагает услуги по ремонту оборудования для стирки белья. Она работает в Киеве и предоставляет выгодные условия и цены клиентам. Качественный ремонт стиральных машин является востребованной услугой у киевлян. Ведь такой техникой пользуются регулярно и она часто ломается.

Мастера стоит вызвать, когда самостоятельный ремонт невозможен. Например, когда стиральная машина не включается или не сливает воду. Такая техника имеет множество неисправностей, которые довольно трудно устранить. В таких случаях помощь специалиста будет нелишней.

Мастера компании могут отремонтировать практически любую модель стиральной машины. Им под силу ремонт техники Electrolux, LG, Samsung, AEG, ARDO и многих других производителей, брендов. Некоторые производители стиральных машин создают коды ошибок и поломок, что значительно упрощает работу специалиста. Такая система кодов есть у Samsung, Ariston, LG, Zanussi и пр.

Услуги

Замена и чистка фильтров.

Замена насоса, ТЭНа.

Замена манжеты люка.

Замена электрозамков блокировки люка.

Устранение засора и чистка патрубков, шлангов.

Замена подшипников.

Ремонт электронного модуля платы управления.

Установка и подключение стиральной машины.

Компания также предлагает сервисное обслуживание стиральных машин.

Преимущества