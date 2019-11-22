Ремонт стиральных машин в Киеве

Компания STIRKA SERVIS предлагает услуги по ремонту оборудования для стирки белья. Она работает в Киеве и предоставляет выгодные условия и цены клиентам. Качественный ремонт стиральных машин является востребованной услугой у киевлян. Ведь такой техникой пользуются регулярно и она часто ломается.
Мастера стоит вызвать, когда самостоятельный ремонт невозможен. Например, когда стиральная машина не включается или не сливает воду. Такая техника имеет множество неисправностей, которые довольно трудно устранить. В таких случаях помощь специалиста будет нелишней.
Мастера компании могут отремонтировать практически любую модель стиральной машины. Им под силу ремонт техники Electrolux, LG, Samsung, AEG, ARDO и многих других производителей, брендов. Некоторые производители стиральных машин создают коды ошибок и поломок, что значительно упрощает работу специалиста. Такая система кодов есть у Samsung, Ariston, LG, Zanussi и пр.
Услуги
- Замена и чистка фильтров.
- Замена насоса, ТЭНа.
- Замена манжеты люка.
- Замена электрозамков блокировки люка.
- Устранение засора и чистка патрубков, шлангов.
- Замена подшипников.
- Ремонт электронного модуля платы управления.
- Установка и подключение стиральной машины.
Компания также предлагает сервисное обслуживание стиральных машин.
Преимущества
- Мастер приезжает в удобное время.
- Для ремонта и замены используются оригинальные запчасти.
- Бесплатная диагностика и выезд специалиста.
- Удобный график работы с утра до позднего вечера.
- Бесплатные консультации по телефону по вопросам, связанным с поломкой техники.
- Ремонт стиральных машин на дому.
- Гарантия на выполненные работы и установленные запчасти до двух лет.
- Ремонт любой сложности, индивидуальный подход к каждому клиенту.