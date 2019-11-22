СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 22.11.2019

Ремонт стиральных машин в Киеве

Компания STIRKA SERVIS предлагает услуги по ремонту оборудования для стирки белья. Она работает в Киеве и предоставляет выгодные условия и цены клиентам. Качественный ремонт стиральных машин является востребованной услугой у киевлян. Ведь такой техникой пользуются регулярно и она часто ломается.

Мастера стоит вызвать, когда самостоятельный ремонт невозможен. Например, когда стиральная машина не включается или не сливает воду. Такая техника имеет множество неисправностей, которые довольно трудно устранить. В таких случаях помощь специалиста будет нелишней.

Мастера компании могут отремонтировать практически любую модель стиральной машины. Им под силу ремонт техники Electrolux, LG, Samsung, AEG, ARDO и многих других производителей, брендов. Некоторые производители стиральных машин создают коды ошибок и поломок, что значительно упрощает работу специалиста. Такая система кодов есть у Samsung, Ariston, LG, Zanussi и пр.

Услуги

  • Замена и чистка фильтров.
  • Замена насоса, ТЭНа.
  • Замена манжеты люка.
  • Замена электрозамков блокировки люка.
  • Устранение засора и чистка патрубков, шлангов.
  • Замена подшипников.
  • Ремонт электронного модуля платы управления.
  • Установка и подключение стиральной машины.

Компания также предлагает сервисное обслуживание стиральных машин.

Преимущества

  • Мастер приезжает в удобное время.
  • Для ремонта и замены используются оригинальные запчасти.
  • Бесплатная диагностика и выезд специалиста.
  • Удобный график работы с утра до позднего вечера.
  • Бесплатные консультации по телефону по вопросам, связанным с поломкой техники.
  • Ремонт стиральных машин на дому.
  • Гарантия на выполненные работы и установленные запчасти до двух лет.
  • Ремонт любой сложности, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Новый заместитель губернатора рассказал, как будет развиваться популярный горнолыжный курорт
Внимание! Синоптики Кузбасса сообщают о неблагоприятных метеоусловиях!
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Открытие сезона в Шерегеше покажем в прямом эфире!
Две недели до «цифры»: Первый Губернский готов к вещанию в новом формате

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Два крупнейших музея Кузбасса отмечают юбилеи

22-11-2019

Два крупнейших музея Кузбасса отмечают юбилеи
Заявка на сезон: хоккейный "Кузбасс" продолжает уверенно выступать в чемпионате суперлиги

21-11-2019

Заявка на сезон: хоккейный “Кузбасс” продолжает уверенно выступать в чемпионате суперлиги
Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба

21-11-2019

Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба
Место притяжения: в поселке Зеленовском после ремонта открылся Дом культуры

21-11-2019

Место притяжения: в поселке Зеленовском после ремонта открылся Дом культуры
Для людей дела: в Новокузнецке стартовал восьмой форум предпринимателей и промышленников

21-11-2019

Для людей дела: в Новокузнецке стартовал восьмой форум предпринимателей и промышленников
Система долговременного ухода: как сделать жизнь пожилых комфортнее?

21-11-2019

Система долговременного ухода: как сделать жизнь пожилых комфортнее?