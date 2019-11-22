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Новости партнеров 22.11.2019

Где купить офисную и торговую мебель

Компания Megas предлагает широкий ассортимент мебели. Это мебельная продукция, предназначенная для эксплуатации в офисах, торговых помещениях, ресторанах, кафе и гостиницах. Каталог стульев и кресел http://megas.com.ua/office/categories/kresla-i-stulya/ можно увидеть здесь. С полным ассортиментом можно также ознакомиться на сайте компании.

Каталог офисной мебели

  • Мебель для персонала и приемных.
  • Кабинеты руководителей.
  • Столы для конференций, конференц-залов.
  • Мягкая офисная мебель.
  • Кресла и стулья.
  • Офисные перегородки.
  • Мебель на основе металлических конструкций.
  • Вешалки, журнальные столики.

Торговая мебель

Мебель для торговых целей также представлена широко. Она позволяет оснастить магазины разной направленности. Есть мебель для торговых помещений, в которых демонстрируется и продается одежда, косметика, ювелирные изделия, посуда и пр. В наличии конструкции для книжных магазинов, кожгалантереи, пунктов по продаже электроники. Есть ассортимент стеклянных перегородок для торговых центров и многое другое.

Мебель HoReCa

Мебельная продукция для оснащения отелей, ресторанов и кафе HoReCa также имеется в наличии. В каталоге также есть мебель для баров, салонов красоты, стоматологических клиник.

Вся мебель выполнена из качественных и долговечных материалов.

Компания также предлагает дизайна интерьеров помещений. Под него разрабатывается и подбирается подходящая мебель. Это позволяет создать гармоничную атмосферу в едином стиле в офисных, торговых, гостиничных и прочих помещениях. Компания предлагает комплексные сервисные услуги. Она доставляет мебель до пункта назначения, монтирует ее. Гарантийное обслуживание включает ремонт и незначительные реконфигурации мебели.

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