Продукция ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» СИБЗТА

Завод предлагает широкий ассортимент трубопроводной арматуры. На его сайте https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/zadvizhki-chugunnye/ об этом можно узнать более подробно. Компания также предлагает испытания ТПА.

Каталог

Клиновые задвижки.

Крепежные элементы и прокладки.

Запорные клапаны, вентили.

Приварные фланцы.

Обратные клапаны.

Дисковые затворы.

На сайте можно воспользоваться функцией калькулятора для подбора подходящего фланца или крепежа. Ассортимент трубопроводной арматуры включает множество разновидностей и наименований. Каждое изделие детально описано и снабжено фотографиями. В позициях товаров указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстрее и эффективнее делать выбор и сравнивать разные модели арматуры между собой. Заказать товары можно через корзину непосредственно на сайте.

Арматура изготавливается из разных материалов – стальных сплавов, чугуна и пр. Она имеет разные конструкционные исполнения. Например, приварные фланцы могут быть плоскими или воротниковыми. При необходимости можно проконсультироваться с менеджером по телефону по вопросам выбора и заказа трубопроводной арматуры.

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