Продукция ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» СИБЗТА

Завод предлагает широкий ассортимент трубопроводной арматуры. На его сайте https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/zadvizhki-chugunnye/ об этом можно узнать более подробно. Компания также предлагает испытания ТПА.
Каталог
- Клиновые задвижки.
- Крепежные элементы и прокладки.
- Запорные клапаны, вентили.
- Приварные фланцы.
- Обратные клапаны.
- Дисковые затворы.
На сайте можно воспользоваться функцией калькулятора для подбора подходящего фланца или крепежа. Ассортимент трубопроводной арматуры включает множество разновидностей и наименований. Каждое изделие детально описано и снабжено фотографиями. В позициях товаров указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстрее и эффективнее делать выбор и сравнивать разные модели арматуры между собой. Заказать товары можно через корзину непосредственно на сайте.
Арматура изготавливается из разных материалов – стальных сплавов, чугуна и пр. Она имеет разные конструкционные исполнения. Например, приварные фланцы могут быть плоскими или воротниковыми. При необходимости можно проконсультироваться с менеджером по телефону по вопросам выбора и заказа трубопроводной арматуры.
Преимущества услуг
- Персональный менеджер для каждого заказа.
- Весь ассортимент продукции сертифицирован.
- Гарантийные обязательства на товары.
- Удобная доставка в короткие сроки.
- Доставка по Москве и Московской области силами собственной курьерской службы.
- Доставка по Российской Федерации и в страны СНГ выполняется транспортными компаниями.
- Несколько способов оплаты: наличные, банковская карта или перевод, безналичный расчет с юридическими лицами.
- Возможность возврата и обмена товаров.
- Ремонт изделий в сервисных центрах.