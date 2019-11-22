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Новости партнеров 22.11.2019

Продукция ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» СИБЗТА

Завод предлагает широкий ассортимент трубопроводной арматуры. На его сайте https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/zadvizhki-chugunnye/ об этом можно узнать более подробно. Компания также предлагает испытания ТПА.

Каталог

  • Клиновые задвижки.
  • Крепежные элементы и прокладки.
  • Запорные клапаны, вентили.
  • Приварные фланцы.
  • Обратные клапаны.
  • Дисковые затворы.

На сайте можно воспользоваться функцией калькулятора для подбора подходящего фланца или крепежа. Ассортимент трубопроводной арматуры включает множество разновидностей и наименований. Каждое изделие детально описано и снабжено фотографиями. В позициях товаров указана стоимость и характеристики. Это позволяет быстрее и эффективнее делать выбор и сравнивать разные модели арматуры между собой. Заказать товары можно через корзину непосредственно на сайте.

Арматура изготавливается из разных материалов – стальных сплавов, чугуна и пр. Она имеет разные конструкционные исполнения. Например, приварные фланцы могут быть плоскими или воротниковыми. При необходимости можно проконсультироваться с менеджером по телефону по вопросам выбора и заказа трубопроводной арматуры.

Преимущества услуг

  • Персональный менеджер для каждого заказа.
  • Весь ассортимент продукции сертифицирован.
  • Гарантийные обязательства на товары.
  • Удобная доставка в короткие сроки.
  • Доставка по Москве и Московской области силами собственной курьерской службы.
  • Доставка по Российской Федерации и в страны СНГ выполняется транспортными компаниями.
  • Несколько способов оплаты: наличные, банковская карта или перевод, безналичный расчет с юридическими лицами.
  • Возможность возврата и обмена товаров.
  • Ремонт изделий в сервисных центрах.

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