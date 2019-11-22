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Новости партнеров 22.11.2019

Встраиваемая бытовая техника VENTOLUX

Продукция украинского бренда встраиваемой бытовой техники пользуется большим спросом в стране. Она отличается высоким качеством и эксплуатационной надежностью, будь-то вытяжка на кухню или посудомоечная машина. На сайте производственной компании можно ознакомиться с полным ассортиментом техники.

Каталог

  • Кухонные вытяжки.
  • Варочные поверхности.
  • Духовые шкафы.
  • Настольные электрические печи.
  • Посудомоечные машины.
  • Микроволновые печи.

Такая техника позволяет оснастить любое кухонное пространство. Она служит для качественной и быстрой готовки пищи, мойки посуды, выпекания и жарки, варения разных блюд и кушаний. Кухонные вытяжки производителя пользуются большим спросом на украинском рынке, так как надежны в эксплуатации и долговечны, функциональны.

Каждый вид техники представлен несколькими разновидностями, а иногда и несколькими десятками видов. Как, например, вытяжки для кухонных помещений. Их на сайте более сотни. Вытяжная техника представлена в разных конструктивных исполнениях, различных типоразмеров.

Каждое наименование технических устройств снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно упрощает выбор потребителю. Найти нужную технику можно по названиям категорий, подбор осуществляется с помощью фильтров. Они позволяют отбирать товары по разным критериям. Например, типу, цвету, материалу изготовления, мощности и пр.

Компания предлагает выгодные условия доставки и оплаты заказов. Приобрести технику можно непосредственно на сайте. Производитель гарантирует качество продукции, оказывает клиентам сервисные услуги. Подробности о встраиваемой бытовой технике VENTOLUX можно узнать у менеджера по телефону или электронной почте.

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