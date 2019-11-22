Какие бывают виды швейных машин

Швейные машины и оборудование широко используются разными ателье, студиями по пошиву одежды, а также на фабриках и предприятиях. Они также нашли применение для частных нужд. Магазин «Лапка» предлагает широкий выбор такого оборудования. Стоимость на него является выгодной, будь-то промышленная швейная машина или оверлоки. Швейное оборудование имеет различные конструкционные решения, характеристики и возможности в зависимости от вида.
Классификация по способу функционирования
- Механические. Они отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью, запускаются механически вручную, легко ремонтируются. Однако отличаются низкой производительностью и качеством шитья.
- Электромеханические. Отличительными особенностями являются низкий уровень шума и высокое качество шитья, большой набор функциональных возможностей. Однако стоимость намного выше, а управление сложнее.
- Компьютеризированные. Такие машины предоставляют широкие возможности для творчества. Они обладают полноценным программным управлением, большими функциональными возможностями по сравнению с электромеханическими аналогами. Обычно компьютеризированные машины используют для дизайнерского шитья.
Ассортимент швейных машин магазина
- Вышивальные.
- Компьютерные.
- Электромеханические.
- Вязальные.
- Промышленные.
- Распошивальные.
- Оверлоки.
- Коверлок.
- Лапки.
- Утюги на паровой станции.
- Аксессуары.
Каждого наименование швейных машин на сайте магазина детально описано, снабжено фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно упрощает выбор. Заказать нужные машины можно непосредственно на сайте. При необходимости в решении вопросов с заказом или выбором товаров стоит связаться с менеджером по телефону.