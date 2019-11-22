Какие бывают виды швейных машин

Швейные машины и оборудование широко используются разными ателье, студиями по пошиву одежды, а также на фабриках и предприятиях. Они также нашли применение для частных нужд. Магазин «Лапка» предлагает широкий выбор такого оборудования. Стоимость на него является выгодной, будь-то промышленная швейная машина или оверлоки. Швейное оборудование имеет различные конструкционные решения, характеристики и возможности в зависимости от вида.

Классификация по способу функционирования

Механические. Они отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью, запускаются механически вручную, легко ремонтируются. Однако отличаются низкой производительностью и качеством шитья.

Электромеханические. Отличительными особенностями являются низкий уровень шума и высокое качество шитья, большой набор функциональных возможностей. Однако стоимость намного выше, а управление сложнее.

Компьютеризированные. Такие машины предоставляют широкие возможности для творчества. Они обладают полноценным программным управлением, большими функциональными возможностями по сравнению с электромеханическими аналогами. Обычно компьютеризированные машины используют для дизайнерского шитья.

Ассортимент швейных машин магазина

Вышивальные.

Компьютерные.

Электромеханические.

Вязальные.

Промышленные.

Распошивальные.

Оверлоки.

Коверлок.

Лапки.

Утюги на паровой станции.

Аксессуары.

Каждого наименование швейных машин на сайте магазина детально описано, снабжено фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно упрощает выбор. Заказать нужные машины можно непосредственно на сайте. При необходимости в решении вопросов с заказом или выбором товаров стоит связаться с менеджером по телефону.