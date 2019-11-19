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Новости партнеров 19.11.2019

Особенности заказа запчастей для инструментов

Своевременная замена запчастей инструмента продлевает срок его службы.

Современные инструменты отличаются надежностью эксплуатации и длительным сроком службы. Но, тем не менее, со временем определенные их компоненты изнашиваются. На это нужно обратить внимание и своевременно провести ремонт, чтобы исключить полную поломку инструмента. В огромном ассортименте запчасти для электроинструмента предлагаются в интернет магазине strument.com.ua.

Поиск подходящих запчастей к конкретному инструменту не составит сложностей. Это связано с продуманной структурой каталога. Разобраться в нем не составит труда даже начинающим пользователям. Все, что нужно, так это изначально выбрать тип электроинструмента и задать бренд-производителя. Далее потребуется указать модель. На последнем этапе запчасти подбираются по артикулу или визуально по картинке.

Дополнительно может возникнуть необходимость уточнить стоимость и наличие выбранных запчастей. После выбора продукция добавляется в корзину, где формируется заказ. Для этого заполняется специальная форма, в которой указываются наиболее удобные способы доставки и оплаты. При возникновении каких-либо трудностей имеется возможность оформить заказ в телефонном режиме, связавшись с менеджером. Дополнительно в этом случае можно получить консультацию.

Привлекательной особенностью заказа запчастей в интернет-магазине является то, что оформить заказ моно в любое время суток. Выбранные запчасти в короткие сроки отправляются заказчику. Все изделия отличаются высоким качеством, так как поставки осуществляются от проверенных производителей. Имеется возможность воспользоваться услугой спец заказа запчастей от европейских производителей. Необходимость в этом возникает, когда не удается найти изделие в Украине. Спецзаказ оформляется только при 100% предоплате.

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