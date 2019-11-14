Анализы назначаемые при холецистите

Холецистит – это воспаление желчного пузыря. Заболевание требуется вовремя диагностировать, так как оно коварно и способно маскироваться под прочие болезни желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, если определить болезнь получилось только на поздней стадии, то больному предстоит пройти сложный курс лечения. Вероятным становится хирургическое удаление желчного пузыря, а иногда даже летальный исход.

О заболевании

Это заболевание в наши дни «помолодело». Видимо причиной тому стало употребление в пищу жирной еды, консервантов, фастфуда, а также пищевых добавок.

В острой фазе холецистит беспокоит больного острой болью в правой нижней части рёбер. Она отдаёт в правое плечо и лопатку, сопровождается тошнотой, рвотой, чувством полного дискомфорта.

В хронической фазе нет таких острых симптомов. Возникает общая слабость потеря веса, тошнота и рвота. Боли при хроническом холецистите умеренные.

Какие же лабораторные анализы могут выявить эту болезнь? Прежде всего это клинический общий анализ крови. Помимо того, назначается биохимия крови, анализы мочи и кала.

Показатели в анализе крови

Если говорить об анализе крови, то первостепенными показателями, которые следует определить являются

печёночные пробы, а именно АСТ, АЛТ, тимоловая проба, билирубин;

амилаза крови;

анализ на фермент ГГТП, принимающий участие в аминокислотном процессе;

белочная фосфатаза и

белковые фракции

Оценивать результаты необходимо комплексно. Отдельные показатели могут не проявлять никакого отклонения от нормы даже при протекающих в желчном пузыре или протоках воспалительных процессах.

Непрямой билирубин, если его уровень увеличен, указывает на наличие камней в желчевыводящих протоках, деструктивные изменения желчного пузыря.

При проведении исследования на амилазу значения могут повышаться только в случае, если в процесс включилась поджелудочная железа. Превышение нормы ГГТП встречается только в запущенных и сложных случаях. Статистика показывает, что четверть пациентов с диагнозом «холецистит» имели увеличение щелочной фосфатазы. Это сопровождается также увеличением глобулиновой фракции.

Другие важные анализы

Инфекция в желчном пузыре оказывает влияние на другие органы. Поэтому обязательно назначаются также анализы мочи и кала. Мочу исследуют на наличие в ней пигментов желчи, билирубина, а также на уробилин.

Анализ кала является довольно информативным. Если выявляется непереработанный билирубин, то можно утверждать, что в желчном пузыре имеется воспалительный процесс или что его работа нарушена. Также возможно констатировать наличие камней.