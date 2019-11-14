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Новости партнеров 14.11.2019

Особенности рекламных led экранов

Led экран – эффективный способ для рекламодателя добиться успеха в конкурентной борьбе.

Если led экран купить и установить в людном месте, то можно однозначно  привлечь внимание потенциальных клиентов. Эффективность такого рекламного средства, чем у других известных рекламных способов. Это объясняется те, что яркие и динамичные образы легко запечатлеваются в памяти людей и остаются там надолго.

 При этом информация, которая подается в таком виде не вызывает раздражения. Более того она несет в определенной степени развлекательную нагрузку. К примеру, позволяет занять время во время ожидания общественного транспорта.

Led экраны – это надежные конструкции. В них защищены от внешних негативных факторов все технические узлы. Поэтому они работают при осадках и температурных перепадах. Их практически невозможно вывести со стоя механическими повреждениями.

Устройства обеспечивают качественную передачу изображения. Модульная сборка позволяет установить собрать  экран любого размера. При этом ширина устройства не влияет на высоту.

Несмотря на высокую стоимость Led экраны относятся к экономичному оборудованию, Это связано с тем, что ничего не нужно менять физически при необходимости подать другой рекламный материал. Достаточно для этого начать трансляцию другого ролика. То есть, можно с уверенностью говорить о том, что такое рекламное средство окупится в короткое время, тем более что использовать его можно круглосуточно.

Благодаря использованию данных рекламных средств можно в короткое время охватить большую аудиторию. Большой экран всегда заметен. Он является элементом, украшающим улицы и отвлекающим от городской суеты. Очень часто светодиодные уличные экраны дополнительно используются для трансляции знаковых городских мероприятий, к примеру, концертов или спортивных матчей.

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