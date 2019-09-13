Компания «Просвещение» поддерживает инновационные проекты в образовании

Национальный образовательный интегратор Группа компаний «Просвещение» уделяет особое внимание поддержке новаторских проектов в сфере образования.

Об этом компания заявила на Восточном экономическом форуме, проходящем с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

По словам директора по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристины Колесниковой, образовательный интегратор считает одной из важнейших своих задач «практическую помощь проектам, находящимся на начальной стадии развития, в реализации их инновационных идей». «Многие из них сегодня становятся драйверами отрасли, выступая с интересными инициативами с большим потенциалом развития», — сообщила Колесникова. По ее словам, компания «Просвещение» уже «взяла менторство над некоторыми стартаперами – например, над проектом Geek Teachers, направленным на внедрение новых цифровых сервисов и обучение педагогов и детей информационным технологиям». Колесникова напомнила, что в июле 2019 года при поддержке «Просвещения» эта компания заявиля о себе на специализированной технологической площадке Geek Picnic в Санкт-Петербурге. Как подчеркнула директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», поддержка и развитие инновационных образовательных стартапов является «частью идеологии образовательного национального интегратора». «Это, безусловно, прорывные проекты, которые способствуют развитию как самой образовательной отрасли, так и улучшению условий ведения бизнеса для начинающих предпринимателей в стране», — подчеркнула Кристина Колесникова.

Согласно данным опроса участников инновационной экосистемы образования, проведенным Центром изучения инноваций в образовании НИУ ВШЭ, наибольшую сложность стартаперы сегодня испытывают именно с продвижением своих идей и продуктов на рынок. Инноваторы подчеркивают необходимость появления в стране развитой системы стимулирования образовательных новаторских проектов через грантовые программы, эндаументы и специализированные акселераторы.