Знатоки слова. В столице наградили лауреатов фестиваля русского языка

В Москве 31 августа состоялось награждение победителей III Международного фестиваля русского языка, участие в котором приняли 500 школьников из 25 стран. К конкурсу были допущены дети, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной.

Ежегодный Международный фестиваль русского языка, который организует для школьников Московский центр качества образования, постепенно расширяет географию. 31 августа в столице в рамках III Московского международного форума «Город образования» состоялась церемония награждения лауреатов конкурса. По данным оргкомитета, лингвистическая площадка собрала в этом году более 500 заявок от учащихся из 25 стран мира. Партнером фестиваля выступил национальный образовательный интегратор Группа компаний «Просвещение», от которой победители конкурса получили специальные призы.

«Все вы, кому удалось пройти в финал, выучили русский язык на очень высоком уровне, — заявила вице-президент по издательской деятельности ГК «Просвещение» Виктория Копылова. — Уверена, что вы останетесь нашими друзьями». По ее словам, приобщение к русскому языку имеет огромное значение для школьников из-за рубежа. «Возможно, кто-то посвятит русскому языку свою жизнь, будет работать преподавателем и еще не раз побывает в Москве, — отметила она. — А кто-то просто сохранит в памяти русские слова и, став взрослым, не раз вспомнит, что когда-то выучил их в детстве». Но в любом случае, как убеждена Виктория Копылова, все изучающие русский язык будут гораздо лучше понимать Россию.



Популяризация в мире



Собственно, продвижение русского языка и популяризация русской культуры в мире – главные цели, которые преследует международный фестиваль юных любителей русской словесности. Члены оргкомитета и жюри конкурса отмечают тот факт, что ежегодно число желающих принять в нем участие растет. В этом году оргкомитет получил заявки от школьников из США, Австралии, Болгарии, Дании, Италии, Латвии, Македонии, Польши, Молдовы, Кыргызской Республики, Республики Беларусь и многих других стран ближнего и дальнего зарубежья. Заочный тур проходил в феврале-июне, а очный этап стартовал 28 августа и закончился церемонией награждения, прошедшей 31 августа. Все работы лауреатов фестиваля будут размещены на сайте его организатора на специальной странице.

Всего на Международном фестивале русского языка заявлено шесть номинаций: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество и художественное слово», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество» и «Вокально-хоровое творчество». К участию были допущены школьники, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной. Как отмечает жюри, в этом году представленные во всех номинациях проекты – очень высокого уровня, что свидетельствует о хорошем качестве преподавания русского языка за рубежом. И, конечно, это говорит о большом желании изучать русский язык со стороны учащихся во многих странах мира.

По словам организаторов церемонии награждения победителей конкурса, очень важно, что все лауреаты смогли собраться в одном месте и пообщаться друг с другом на русском языке. По сути, и сам фестиваль к сегодняшнему дню стал постоянно функционирующей творческой площадкой, на которой все желающие могут раскрыть свой лингвистический талант и улучшить познания в русском языке.

«Фестиваль проводится в соответствии с государственным заданием с целью осуществления мероприятий по реализации Указа Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», — заявлено в Положении о ежегодном Международном фестивале русского языка. Эксперты единогласны во мнении, что популяризация русского языка сегодня, действительно, является прямым путем к достижению обозначенных государством целей в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Помимо конкурсных форматов продвижение русского языка за рубежом будет активно идти и в рамках работы по созданию русских школ за рубежом, которую планирует курировать национальный образовательный интегратор.