«Только государственно-частное партнерство сохранит и приумножит инфраструктуру детских лагерей отдыха»

Советник президента группы компаний «Просвещение» Отто Сопроненко о новых механизмах развития сферы отдыха и оздоровления детей

Сегодня в России насчитывается 2,5 тысячи загородных детских оздоровительных лагерей отдыха. По сравнению с советским временем их стало меньше в четыре раза, и пока тенденция к сокращению сохраняется. Согласно статистике Министерства Просвещения РФ, в последнее время ежегодно закрываются примерно 6% лагерей. Если этот тренд не переломить, в среднесрочной перспективе страна рискует практически полностью утратить существовавшую инфраструктуру детских лагерей. При этом строительство новых центров отдыха сегодня затруднительно в силу дороговизны, необходимости привлекать кредитные средства и долгой окупаемости каждого такого проекта. Однако, несмотря на имеющиеся сложности, отечественные и зарубежные эксперты оценивают российский рынок оздоровительного отдыха детей как второй по величине после американского, и говорят о его больших перспективах.

Данные исследования состояния сферы отдыха детей, проведенного экспертами специально созданной рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ), потенциал отрасли подтверждают. Уже к 2025 году возможно модернизировать имеющуюся инфраструктуру и открыть новые лагеря, в результате чего ежегодно посещать их смогут примерно 3,5 млн детей. Это на 1,5 млн человек больше чем сегодня. Добиться такого результата позволит внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Только этот подход создаст стабильную основу для развития сегмента и привлечет в него внебюджетные инвестиции.

Конкретные меры, необходимые для развития сферы отдыха и оздоровления детей, рабочая группа АСИ представила недавно в соответствующей дорожной карте, которая создана в рамках реализации инициативы «Новые возможности в социальной сфере». Особенно важно подчеркнуть, что к разработке документа были привлечены представители бизнес-сообщества, деловых объединений и региональных органов исполнительной власти. Таким образом, в нем учтены нюансы, важные для всех заинтересованных сторон.

Дорожная карта содержит четыре основных раздела. Первый из них посвящен организационным мерам по совершенствованию государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей. В частности, предусмотрены разработка соответствующего федерального законопроекта, проведение необходимых статистических исследований рынка и многое другое. Отдельный блок документа составляют меры по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли. Намечено внесение изменений во многие нормативные акты — прежде всего с целью актуализации типовых мер и норм труда работников в сфере детского отдыха. В результате, правила деятельности на этом рынке станут понятными и единообразными для всех его участников, что повысит качество оказываемых услуг и безопасность организации детского отдыха в целом.

Ключевым разделом дорожной карты можно назвать главу, посвященную финансово-экономическому и имущественному обеспечению. В ней представлены возможные механизмы снижения налоговой нагрузки на участников рынка, установления льготных тарифов на подключение к сетям и многое другое. Еще один блок вопросов касается путей увеличения доли негосударственного сектора в этом рыночном сегменте. Предполагается, что после проведения инвентаризации объектов детского оздоровительного отдыха, имущественные комплексы будут переданы в собственность субъектов РФ. Это позволит региональным властям полностью включиться в работу по модернизации инфраструктуры лагерей, контролировать ее и привлекать к работе малый и средний бизнес на местах.

Для реализации каждого пункта дорожной карты сформирован подробный план действий. Выполнение намеченных задач выведет российскую отрасль отдыха и оздоровления детей на новый уровень развития, поскольку в этом случае на рынке появится реально работающий механизм государственно-частного партнерства. Государство останется собственником объектов детского отдыха и сможет привлекать банковское финансирование для их модернизации в рамках, например, концессионных соглашений. При этом частный бизнес получит возможность эффективно управлять объектами и повышать качество услуг в условиях здоровой конкуренции. В результате, по прогнозам рабочей группы АСИ, уже в ближайшие годы число негосударственных участников этого сектора может увеличиться более чем на 50%.

Стоит отметить, что справедливость расчетов предложенной экспертами АСИ модели, уже получила практическое подтверждение. Региональные власти и крупнейшие российские банки проявляют большую заинтересованность в развитии проектов в сфере детского отдыха в рамках государственно-частного партнерства. В частности, один из частных игроков при поддержке и личном участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, смог привлечь льготное проектное банковское финансирование и в 2019 году модернизировал в регионе один из детских лагерей. В летний период он был заполнен более чем на 90%. Аналогичные проекты национальный образовательный интегратор ГК «Просвещение» планирует реализовать в ближайшее время в Московской и Калининградской областях.