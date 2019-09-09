СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 09.09.2019

«Только государственно-частное партнерство сохранит и приумножит инфраструктуру детских лагерей отдыха»

Советник президента группы компаний «Просвещение» Отто Сопроненко о новых механизмах развития сферы отдыха и оздоровления детей 
Сегодня в России насчитывается 2,5 тысячи загородных детских оздоровительных лагерей отдыха. По сравнению с советским временем их стало меньше в четыре раза, и пока тенденция к сокращению сохраняется. Согласно статистике Министерства Просвещения РФ, в последнее время ежегодно закрываются примерно 6% лагерей. Если этот тренд не переломить, в среднесрочной перспективе страна рискует практически полностью утратить существовавшую инфраструктуру детских лагерей. При этом строительство новых центров отдыха сегодня затруднительно в силу дороговизны, необходимости привлекать кредитные средства и долгой окупаемости каждого такого проекта. Однако, несмотря на имеющиеся сложности, отечественные и зарубежные эксперты оценивают российский рынок оздоровительного отдыха детей как второй по величине после американского, и говорят о его больших перспективах. 
Данные исследования состояния сферы отдыха детей, проведенного экспертами специально созданной рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ), потенциал отрасли подтверждают. Уже к 2025 году возможно модернизировать имеющуюся инфраструктуру и открыть новые лагеря, в результате чего ежегодно посещать их смогут примерно 3,5 млн детей. Это на 1,5 млн человек больше чем сегодня. Добиться такого результата позволит внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Только этот подход создаст стабильную основу для развития сегмента и привлечет в него внебюджетные инвестиции. 
Конкретные меры, необходимые для развития сферы отдыха и оздоровления детей, рабочая группа АСИ представила недавно в соответствующей дорожной карте, которая создана в рамках реализации инициативы «Новые возможности в социальной сфере». Особенно важно подчеркнуть, что к разработке документа были привлечены представители бизнес-сообщества, деловых объединений и региональных органов исполнительной власти. Таким образом, в нем учтены нюансы, важные для всех заинтересованных сторон. 
Дорожная карта содержит четыре основных раздела. Первый из них посвящен организационным мерам по совершенствованию государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей. В частности, предусмотрены разработка соответствующего федерального законопроекта, проведение необходимых статистических исследований рынка и многое другое. Отдельный блок документа составляют меры по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли. Намечено внесение изменений во многие нормативные акты — прежде всего с целью актуализации типовых мер и норм труда работников в сфере детского отдыха. В результате, правила деятельности на этом рынке станут понятными и единообразными для всех его участников, что повысит качество оказываемых услуг и безопасность организации детского отдыха в целом. 
Ключевым разделом дорожной карты можно назвать главу, посвященную финансово-экономическому и имущественному обеспечению. В ней представлены возможные механизмы снижения налоговой нагрузки на участников рынка, установления льготных тарифов на подключение к сетям и многое другое. Еще один блок вопросов касается путей увеличения доли негосударственного сектора в этом рыночном сегменте. Предполагается, что после проведения инвентаризации объектов детского оздоровительного отдыха, имущественные комплексы будут переданы в собственность субъектов РФ. Это позволит региональным властям полностью включиться в работу по модернизации инфраструктуры лагерей, контролировать ее и привлекать к работе малый и средний бизнес на местах. 
Для реализации каждого пункта дорожной карты сформирован подробный план действий. Выполнение намеченных задач выведет российскую отрасль отдыха и оздоровления детей на новый уровень развития, поскольку в этом случае на рынке появится реально работающий механизм государственно-частного партнерства. Государство останется собственником объектов детского отдыха и сможет привлекать банковское финансирование для их модернизации в рамках, например, концессионных соглашений. При этом частный бизнес получит возможность эффективно управлять объектами и повышать качество услуг в условиях здоровой конкуренции. В результате, по прогнозам рабочей группы АСИ, уже в ближайшие годы число негосударственных участников этого сектора может увеличиться более чем на 50%. 
Стоит отметить, что справедливость расчетов предложенной экспертами АСИ модели, уже получила практическое подтверждение. Региональные власти и крупнейшие российские банки проявляют большую заинтересованность в развитии проектов в сфере детского отдыха в рамках государственно-частного партнерства. В частности, один из частных игроков при поддержке и личном участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, смог привлечь льготное проектное банковское финансирование и в 2019 году модернизировал в регионе один из детских лагерей. В летний период он был заполнен более чем на 90%. Аналогичные проекты национальный образовательный интегратор ГК «Просвещение» планирует реализовать в ближайшее время в Московской и Калининградской областях.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища
В Тайге забили первую сваю новой цифровой школы

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Первый раунд преодолели: в Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу

09-09-2019

Первый раунд преодолели: в Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу
Подарок к юбилею: в Тяжинском районе открыли именной зал бокса чемпиона мира среди профессионалов Григория Дрозда

09-09-2019

Подарок к юбилею: в Тяжинском районе открыли именной зал бокса чемпиона мира среди профессионалов Григория Дрозда
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

09-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества

09-09-2019

Апгрейд «УникУма»: в Кемерове открыли новые лаборатории Центра детского научного и инженерно-технического творчества
Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы

09-09-2019

Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы
ВЭФ 2019 завершился: чем запомнился Кузбасс участникам международного форума

09-09-2019

ВЭФ 2019 завершился: чем запомнился Кузбасс участникам международного форума