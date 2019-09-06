Конструкция стеклоподъемника: особенности использования

Конструкция автомобиля состоит из множества деталей, которые при гармоничной работе создают комфортные условия для поездки. Транспортное средство предусматривает открывания и закрывания стекол с использованием стеклоподъемникиов.

Стеклоподъемник — это механизм, отвечающий за поднятия стекол в разных транспортных средствах. Данный механизм относится к дополнительным деталям, которые выполняют несколько функций:

Регулировку положения стекол в транспортном средстве.

Фиксирование стекла в определенном положении.

Прижим стекла, для обеспечения полной герметичности двери.

В некоторых случаях для защиты от проникновения внутрь автомобиля.

Использование стеклоподъемников позволяет регулировать температуру в салоне, проветривать и удалять неприятные запахи.

Существует две разновидности устройства:

С ручным управлением.

С автоматическим управлением

В первом случае для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно применить силу. Современные автомобили редко устанавливают такой механизм, предпочитая больше автоматические системы.