Конструкция стеклоподъемника: особенности использования

Конструкция автомобиля состоит из множества деталей, которые при гармоничной работе создают комфортные условия для поездки. Транспортное средство предусматривает открывания и закрывания стекол с использованием стеклоподъемникиов.
Стеклоподъемник — это механизм, отвечающий за поднятия стекол в разных транспортных средствах. Данный механизм относится к дополнительным деталям, которые выполняют несколько функций:
- Регулировку положения стекол в транспортном средстве.
- Фиксирование стекла в определенном положении.
- Прижим стекла, для обеспечения полной герметичности двери.
- В некоторых случаях для защиты от проникновения внутрь автомобиля.
Использование стеклоподъемников позволяет регулировать температуру в салоне, проветривать и удалять неприятные запахи.
Существует две разновидности устройства:
- С ручным управлением.
- С автоматическим управлением
В первом случае для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно применить силу. Современные автомобили редко устанавливают такой механизм, предпочитая больше автоматические системы.