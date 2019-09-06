СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 06.09.2019

Конструкция стеклоподъемника: особенности использования

Конструкция автомобиля состоит из множества деталей, которые при гармоничной работе создают комфортные условия для поездки. Транспортное средство предусматривает открывания и закрывания стекол с использованием стеклоподъемникиов.

Стеклоподъемник — это механизм, отвечающий за поднятия стекол в разных транспортных средствах. Данный механизм относится к дополнительным деталям, которые выполняют несколько функций:

  • Регулировку положения стекол в транспортном средстве.
  • Фиксирование стекла в определенном положении.
  • Прижим стекла, для обеспечения полной герметичности двери.
  • В некоторых случаях для защиты от проникновения внутрь автомобиля.

Использование стеклоподъемников позволяет регулировать температуру в салоне, проветривать и удалять неприятные запахи.

Существует две разновидности устройства:

  • С ручным управлением.
  • С автоматическим управлением

В первом случае для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно применить силу. Современные автомобили редко устанавливают такой механизм, предпочитая больше автоматические системы.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок

06-09-2019

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок
Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу

05-09-2019

Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

05-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела

05-09-2019

Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела
Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат "Абилимпикс - 2019"

05-09-2019

Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс — 2019»
Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы

05-09-2019

Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы