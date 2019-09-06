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Языковая школа во Франции: особенности обучения

В современном мире практически каждый человек должен знать хотя бы один иностранный язык. Эти знания помогут не только в повседневной жизни, но и во время путешествий или для работы. France Langue — это школа французского языка во Франции.

Представленные курсы отлично подойдут людям, которые переехали во Францию, но при этом имеют недостаточно знаний по французскому языку. Более 40 лет школа эффективно обучает всех желающих новому языку. Ежегодно обучаться в эту школу приезжают более 8 тыс.учеников.

Всего языковая школа предлагает 6 основных курсов:

  • Общего французского. Эти уроки подходят для тех, кто хочет отправиться во Францию или французско-говорящую страну.
  • Профессиональный французский. Подходит для тех, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице.
  • Подготовка к экзаменам. Подходит тем, кто хочет сдать международный экзамен по французскому языку.
  • Стиль жизни. Эти курсы не только помогут изучить язык, но и познакомят с культурными достопримечательностями страны.
  • Спорт. Такие занятия сочетают в себе спортивные занятия и изучения нового материала.
  • Летние лагеря. Сюда отправляют подростков до 17 лет, мечтающих выучить новый язык. 

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