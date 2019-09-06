Языковая школа во Франции: особенности обучения

В современном мире практически каждый человек должен знать хотя бы один иностранный язык. Эти знания помогут не только в повседневной жизни, но и во время путешествий или для работы. France Langue — это школа французского языка во Франции.

Представленные курсы отлично подойдут людям, которые переехали во Францию, но при этом имеют недостаточно знаний по французскому языку. Более 40 лет школа эффективно обучает всех желающих новому языку. Ежегодно обучаться в эту школу приезжают более 8 тыс.учеников.

Всего языковая школа предлагает 6 основных курсов: