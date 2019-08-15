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Новости партнеров 15.08.2019

Восстановление контроллера жесткого диска

Печатная плата – один из самых важных моментов в любой электронике. Она чувствительна к скачкам напряжения, что делает её уязвимой. Для защиты производители снабжают её специальным контроллером. Некоторые настолько уменьшают размеры платы, что это отрицательно сказывается на её работе.

Чтобы выявить неисправность, зачастую, достаточно визуально осмотреть плату. Если количество неисправных элементов достигает нескольких десятков, её просто нужно заменить на новую. Но, что делать с данными имеющимися на диске? Если он не имеет физических повреждений, их реально восстановить. Перейдя по ссылке https://storelab-rc.ru/kontroller.html можно получить больше информации и правильно ей воспользоваться. Получится познакомиться с лабораторией, которая занимается восстановлением информации с жестких дисков.

Профессиональные инженеры делают это довольно быстро и надёжно. У них много опыта и знаний в области электроники, что позволяет делать работу правильно в самых разных ситуациях.

Какие особенности сотрудничества с ними и их работы можно выделить?

  1. Проведение бесплатной диагностики.
  2. Наличие современного оборудования.
  3. Проведение замены магнитных пластин.
  4. Все детали меняются в чистой комнате. Сам работник находится в специальном костюме. Это гарантирует качество работы и длительную службу диска в дальнейшем.
  5. Восстановление проводится в день обращения клиента.
  6. Все нужные запчасти у специалистов есть в наличии.

Это некоторые моменты, которые помогут сделать верный выбор. Если что-то произошло с жестким диском, возьмите его, и идите на консультацию. Специалисты помогут восстановить данные. Помните, что это возможно только в случае отсутствия физических повреждений.

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