«Просвещение» восстановило охраноспособность товарных знаков

7 августа 2019 г. Суд по интеллектуальным правам признал недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) в отношении двух товарных знаков АО «Издательство «Просвещение», символизирующих стилизованное изображение глобуса (с неохраняемым элементом ФГОС).

9 июня 2018 г. Роспатент по заявлению ООО «Издательский центр «Вентана-Граф» лишил «Просвещение» правовой охраны в отношении товарного знака с изображением стилизованного глобуса с аббревиатурой ФГОС, а также частично в отношении идентичного изображения без аббревиатуры ФГОС, несмотря на то, что раннее Роспатент зарегистрировал эти знаки на «Просвещение», не найдя никаких нарушений.

«Просвещение» незамедлительно обжаловало данное решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам. 7 августа 2019 г. суд признал требования «Просвещения» обоснованными, а соответствующее решение Роспатента от 9 июня 2018 г. – недействительным.

«Оба товарных знака были разработаны «Просвещением» и зарегистрированы в соответствии с российским законодательством. Многие годы они появляются на нашей продукции, символизируя ее соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту. В связи с тем, что графические элементы оказались очень удачными, недобросовестные издательства стали ставить эти логотипы на свою продукцию, что представляло собой злостное нарушение наших исключительных прав, — отметила вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Группы компаний «Просвещение» Наталья Фирсова. – Сегодня мы восстановили охраноспособность этих товарных знаков. Суд подтвердил, что «Просвещение» является их законным владельцем и имеет право защищаться от любых нарушений в отношении наших логотипов и предъявлять соответствующие требования и иски к нарушителям».

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Группа компаний «Просвещение» сегодня – образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и многое другое.

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