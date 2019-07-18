Юристы группы компаний «Просвещение» на страже интеллектуальной собственности

На прошедшем недавно XIV конкурсе «Лучшие юридические департаменты России-2019», проводимом журналом «Legal Insight», правовой отдел группы компаний «Просвещение» впервые и достаточно успешно представил издательский бизнес. Среди десятка крупнейших брендовых российских структур, работающих в самых разных сферах бизнеса, «Просвещение» заняло второе место. По словам директора по правовому обеспечению ГК «Просвещение» Руслана Сулиманова, такая высокая оценка экспертного сообщества закономерна. «Номинация по эффективному управлению интеллектуальной собственности, в которой мы были заявлены, всегда являлась наиболее сильным направлением деятельности компании — можно сказать, что это наш профильный бизнес», — подчеркнул эксперт.

В этом году за победу в 11 номинациях конкурировали 65 организаций, из которых 26 участвовали впервые. Каждый участник традиционно представил на суд жюри эссе с описанием деятельности компании, ее достижений, состава и успехов юридических подразделений в заявленной номинации. Среди них, например, были следующие: «Эффективное взаимодействие с бизнес-подразделениями компании», «Автоматизация юридической работы», «Эффективное управление недвижимостью», «Эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками» и другие. Выбирая лучшее подразделение, жюри, помимо эссе, использовало также информацию из независимых источников, чтобы сведения о деятельности правовой дирекции были максимально полными и объективными. Соперники по номинации «Эффективное управление интеллектуальной собственностью» были очень серьезные. Даже попасть в шорт-лист — это уже престижно, тем не менее «Просвещение» обошло конкурентов и заняло второе место.

«Наша компания первая за все время существования конкурса «Лучшие юридические департаменты России», которому уже 14 лет, представила новейшие эффективные правовые практики, применяемые в издательском бизнесе, — с гордостью подчеркнул Руслан Сулиманов. — У нас много достижений в этом году: успешные судебные процессы, и защита наших брендов. Жюри это оценило по достоинству».

Безусловно, издательский бизнес имеет свою специфику. Нарушить чужие авторские права можно даже по неосторожности или незнанию, однако подобные проколы не освобождают от ответственности. По словам эксперта, современные компьютерные системы позволяют эффективно выявлять факты плагиата или некорректных заимствований. Обнаружение их, например, в учебниках, которые издаются миллионными тиражами, может привести не только к серьезным штрафам, но и судебным разбирательствам.

«Сейчас мало кто начинает судебную тяжбу, претендуя на простую компенсацию в 5-10 млн рублей, — объяснил Сулиманов. — В исках требуют либо взыскания в размере двойной стоимости тиража, либо двукратного размера выручки. Кроме того, не надо забывать, что одновременно идет требование о запрете использования таких учебников». Если учесть, что «Просвещение» выпускает продукцию миллионными тиражами, компания может потерпеть незапланированные убытки.

О важности защиты права на нематериальные активы, к которым относится интеллектуальная собственность, неоднократно говорил президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников. По его словам, в нашей стране постепенно создается эффективная система защиты прав на продукты интеллектуального труда: есть законодательная база, наработана юридическая практика.

Как отметили участники конкурса, одно из главных его достоинств в том, что он дает возможность обменяться опытом с коллегами из ведущих компаний. На деловых встречах, которые проходили в рамках всего конкурсного периода (он стартует в феврале, призы вручают — в июне), номинанты обсуждали, как в их бизнес-структурах организована деятельность юридической службы, с какими юридическими рисками, в принципе, может столкнуться компания и т.п.. Отдельный блок – правовые инструменты, которые используются для минимизации юридических рисков.

«Даже несмотря на то, что рынки разные, компании все равно пересекаются в своей деятельности, поэтому знать своих коллег лично, иметь возможность в будущем с ними контактировать и обсуждать какие-то вопросы, это очень ценный момент, — отметил Руслан Сулиманов. – К тому же, правовой инструментарий, который используют юристы в самых разных сферах бизнеса, практически одинаковый, особенно когда речь идет об интеллектуальной собственности. При защите любых брендов, будь то Аэрофлот, Газпром, МТС, Билайн или издательские юристы компаний руководствуются схожими практиками».

В следующем году ГК «Просвещение» также планирует участвовать в конкурсе, причем сразу в нескольких номинации. Тем более что опыт у компании, которая в профессиональном сообществе имеет имидж образовательного интегратора, накоплен серьезный. «У нас есть и другие сильные подразделения в составе юридической дирекции, поэтому мы планируем расширить свое участие и принять участие в других номинациях», — рассказал Руслан Сулиманов.