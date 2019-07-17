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Компания «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» – инженерно-геодезические и маркшейдерские работы

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Компания занимается некоторыми направлениями строительной деятельности. Основными из них являются инженерно-геодезические изыскания и маркшейдерские работы. Их список гораздо больше, в нескольких категориях на сайте ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» представлено несколько десятков услуг. Компания была основана в 2002 году и выполнила 234-ре проекта, выиграла 46-ть тендеров. В том числе и по направлению «наблюдение за деформацией«.

Перечень услуг

Маркшейдерские работы:

  • наблюдение за деформацией при строительстве тоннелей;
  • создание геодезическо-маркшейдерского обоснования при строительстве тоннелей;
  • разбивка осей подземных сооружений;
  • гироскопическое ориентирование подземных выработок.

Геодезическое сопровождение строительства:

  • создание на местности геодезической разбивочной основы;
  • вынос проекта в натуру;
  • разработка ППР;
  • вынос в натуру осей сооружений и пр.

Инженерно-геодезические изыскания:

  • создание топографического плана;
  • топографическая съемка;
  • создание планово-высотных сетей;
  • трассирование линейных сооружений.

Компания также предлагает широкий перечень услуг по деформационному мониторингу, лазерному сканированию, фасадной съемке, геодезическому сопровождению строительства, геодезической разбивке осей, разбивке осей и наблюдению за деформацией.

Компания имеет необходимые разрешительные документы и лицензии на ведение деятельности в области строительства, выполняет заказы с максимальной оперативностью и качеством. Ее сотрудники обладают настоящим профессионализмом. Партнерами ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» являются известные организации – УРАЛСИБ, АВТОДОР, МЕТРОГИПРОТРАНС, МОСИНЖПРОЕКТ, Мосметрострой и многие другие.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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