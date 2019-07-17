Компания «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» – инженерно-геодезические и маркшейдерские работы

Компания занимается некоторыми направлениями строительной деятельности. Основными из них являются инженерно-геодезические изыскания и маркшейдерские работы. Их список гораздо больше, в нескольких категориях на сайте ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» представлено несколько десятков услуг. Компания была основана в 2002 году и выполнила 234-ре проекта, выиграла 46-ть тендеров. В том числе и по направлению «наблюдение за деформацией«.
Перечень услуг
Маркшейдерские работы:
- наблюдение за деформацией при строительстве тоннелей;
- создание геодезическо-маркшейдерского обоснования при строительстве тоннелей;
- разбивка осей подземных сооружений;
- гироскопическое ориентирование подземных выработок.
Геодезическое сопровождение строительства:
- создание на местности геодезической разбивочной основы;
- вынос проекта в натуру;
- разработка ППР;
- вынос в натуру осей сооружений и пр.
Инженерно-геодезические изыскания:
- создание топографического плана;
- топографическая съемка;
- создание планово-высотных сетей;
- трассирование линейных сооружений.
Компания также предлагает широкий перечень услуг по деформационному мониторингу, лазерному сканированию, фасадной съемке, геодезическому сопровождению строительства, геодезической разбивке осей, разбивке осей и наблюдению за деформацией.
Компания имеет необходимые разрешительные документы и лицензии на ведение деятельности в области строительства, выполняет заказы с максимальной оперативностью и качеством. Ее сотрудники обладают настоящим профессионализмом. Партнерами ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» являются известные организации – УРАЛСИБ, АВТОДОР, МЕТРОГИПРОТРАНС, МОСИНЖПРОЕКТ, Мосметрострой и многие другие.