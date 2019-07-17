Компания «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» – инженерно-геодезические и маркшейдерские работы

Компания занимается некоторыми направлениями строительной деятельности. Основными из них являются инженерно-геодезические изыскания и маркшейдерские работы. Их список гораздо больше, в нескольких категориях на сайте ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» представлено несколько десятков услуг. Компания была основана в 2002 году и выполнила 234-ре проекта, выиграла 46-ть тендеров. В том числе и по направлению «наблюдение за деформацией«.

Перечень услуг

Маркшейдерские работы:

наблюдение за деформацией при строительстве тоннелей;

создание геодезическо-маркшейдерского обоснования при строительстве тоннелей;

разбивка осей подземных сооружений;

гироскопическое ориентирование подземных выработок.

Геодезическое сопровождение строительства:

создание на местности геодезической разбивочной основы;

вынос проекта в натуру;

разработка ППР;

вынос в натуру осей сооружений и пр.

Инженерно-геодезические изыскания:

создание топографического плана;

топографическая съемка;

создание планово-высотных сетей;

трассирование линейных сооружений.

Компания также предлагает широкий перечень услуг по деформационному мониторингу, лазерному сканированию, фасадной съемке, геодезическому сопровождению строительства, геодезической разбивке осей, разбивке осей и наблюдению за деформацией.

Компания имеет необходимые разрешительные документы и лицензии на ведение деятельности в области строительства, выполняет заказы с максимальной оперативностью и качеством. Ее сотрудники обладают настоящим профессионализмом. Партнерами ООО «ИНЖТОННЕЛЬГЕОДЕЗИЯ» являются известные организации – УРАЛСИБ, АВТОДОР, МЕТРОГИПРОТРАНС, МОСИНЖПРОЕКТ, Мосметрострой и многие другие.