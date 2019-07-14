На Калининградском побережье появится первый образовательно-оздоровительный лагерь

Современный образовательно-оздоровительный центр детского отдыха может появиться в Светлогорске. Летний лагерь, проект которого разработан Группой компаний «Просвещение», предлагается создать с использованием механизма государственно-частного партнерства.

10 июля калининградская компания «БалтОрганика» направила предложение о заключении соответствующего концессионного соглашения с правительством региона. Разместить лагерь предполагается на базе государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр», расположенного в прибрежной зоне Балтийского моря.

Планируемый срок действия концессионного соглашения – 17 лет, общий объем инвестиций за весь период оценивается почти в 120 млн рублей. Как ожидается, своих первых юных отдыхающих лагерь примет уже в следующем году, а в общей сложности в нем смогут побывать более 13 тыс. детей.

В рамках работы над проектом детского центра специалисты «Просвещения» создали готовые сценарии культурно-образовательных и спортивных мероприятий, маркетинговую стратегию, рекомендации по подбору и обучению персонала, инструкции по административно-хозяйственной деятельности.

Лагерь, на территории которого разместятся современные спальные корпуса, столовая, спортивные и танцевальные площадки, в одну смену сможет принять почти 200 детей. Для них подготовлены две образовательные программы: историко-патриотическая и лингвистическая. На их реализацию отводится три академических часа в первой половине дня. Во второй половине дня ребят будут ждать творческие и спортивные мероприятия.

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«Просвещение» взяло на себя не только учебно-методическое наполнение летнего отдыха в лагере, но и полное сопровождение проекта, в том числе подготовку концессионного соглашения, создание модели организации работы лагеря, поиск банка-партнера.

«Государственно-частное партнерство получает все большее распространение в российской системе образования. Обладая уникальным опытом, «Просвещение» может предложить частным инвесторам и государственным органам управления образованием комплексные решения, реализация которых будет взаимовыгодной. Одно из наиболее перспективных направлений – создание на базе бывших пионерских лагерей современных оздоровительно-образовательных центров», — заявил президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

В правительстве Калининградской области напомнили, что проект развития инфраструктуры детского отдыха был включен в соглашение, которое в феврале этого года регион подписал с ВЭБ.РФ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы приветствуем интерес первых заявителей к этому проекту, — заявил заместитель председателя областного правительства Илья Баринов. — Рассчитываем в результате получить весомый социальный эффект в виде современной площадки для детского отдыха, а также экономическую отдачу: новые рабочие места на объекте, дополнительные налоговые поступления».

«Правительством Калининградской области планомерно создает условия для привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры региона. Надеемся на увеличение числа подобных предложений о реализации проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере» — отметил вице-премьер Калининградской области Гарри Гольдман.