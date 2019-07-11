Где можно выгодно купить насосы для лодок

Современные ПВХ лодки пользуются особенной популярностью. Сейчас есть возможность выбора разнообразных аксессуаров, которые могут пригодиться для удобного использования лодки и увлекательной речной прогулки. Самое важное – это выбрать именно то, что требуется. В настоящее время предлагаются разнообразные насосы для лодок. Их следует выбирать с учетом многочисленных рекомендаций.

Предполагается возможность использования ножных, ручных и электрических моделей.

Характеристики и виды продукции

Ножные насосы. Для накачивания насоса потребуется поработать ногой. В большинстве случаев такие изделия входят в комплектацию плавательных средств. Ножные модели позволяют накачивать малогабаритные лодки. Работать относительно несложно, но при этом отмечается высокий уровень надежности. Среди преимуществ необходимо отметить компактный и небольшой вес, удобство использования. Нужно понимать, что насосы обладают камерами для высокого и низкого давления, встроенным индикатором, благодаря чему можно контролировать создаваемое давление. Стоимость продукции является доступной, поэтому при необходимости можно купить новое устройство. Нужно отметить, что модели являются однотипными, но они отличаются объемом воздушной камеры, различным показателем давления. Например, для накачивания 3,5-метровой лодки потребуется около 10 минут. Для успешного использования нужно, чтобы детали были сделаны из высококачественных материалов: элементы, принимающие давление, синтетические материалы.

Насосы для ручного накачивания. Их можно использовать, если плавательное средство обладает надувными оболочками с высоким давлением. Поршневая система позволяет создавать высокое давление. При этом можно не только накачать воздух в лодку, но и спустить его при необходимости. Для создания оптимального давления для лодки средних размеров будет достаточно 6-литрового насоса. При этом прокладки и уплотнители должны быть созданы из каучука, отличающегося высоким качеством.

Электрические насосы. Если планируется купить лодку ПВХ, такие электрические насосы гарантированно подойдут для нее. Нужно понимать, что такие агрегаты помогают успешно накачивать и откачивать плавательное средство. Для подзарядки потребуется мобильный источник питания на 12 Вольт или автомобильный аккумулятор. Однако стоимость такой модели насосов самая высокая.

Важно изучить существующие предложения на рынке и определиться с тем, какие насосы подойдут для активного использования.