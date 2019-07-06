Автоломбард – чем выгоден?

В наши дни, наверное, не отыскать такого человека, который бы не слышал про автоломбард. Под этим понятием стоит подразумевать финансовую организацию, что обеспечивает владельцев машин короткими займами. Важным есть то, что в таком случае именно автомобиль является залогом. В большинстве случаев, чтобы получить такой кредит, используются машины российских или же заграничных марок. Именно тут можно перечитать условия, которые предлагает автоломбард, а также посмотреть другую дополнительную, интересную и дельную информацию о том, почему стоит воспользоваться услугой, для чего ее вообще внедрили, какие условия данной услуги и многое другое.

В такой компании помимо машины в качестве залога можно предоставить такие следующие виды транспорта:

мотоциклы;

грузовики;

катера;

лодки;

спецтехнику.

Многие стали пользоваться услугами автоломбардов, поскольку получить деньги в займы здесь намного проще, нежели в банке. Следует понимать, что после получения денег из автоломбарда, у каждого человека начинает расти действительно большая процентная ставка. Следует быть бдительными перед тем, как подписывать контракт и на каких условиях.

Получение кредита

Для того чтобы, получить деньги в кредит в автоломбарде необходимо представить документ, что подтверждает личность владельца транспортного средства, а также официальные документы на средство передвижения. Нет необходимости приносить справку о доходах и иные документы, которые всегда требуют банки. Стоит также отметить и то, что такие компании никогда не обращают внимания на кредитную историю клиента, что для многих немаловажно.

После того как заявка будет подана, независимый эксперт оценит автомобиль. Затем клиенту сразу огласиться сумма кредита и процентная ставка. Если клиент с этим согласен, тогда заключается договор. Финансовые средства, как правило, клиенту отдаются в течение суток.