Аптечка у водителя

Каждый водитель обязан иметь в своем арсенале аптечку для окказания первой помощи Эта неорбходимая вещь поможет в любом случае, в том числе и при аварии. Купить необходимую аптечку для оказания первой помощи можно на этом ресурсе.

Постоянное изменение законов влияет на жизнь людей, особенно водителей. Из-за постоянного внедрения новшеств, автомобилисты должны постоянно быть в курсе новых измененных правил.

Российское законодательство запрещает передвигаться в автомобиле, без наличия аптечки требуемого образца. Согласно последним изменениям. В аптечку водителя обязательно должны входить:

Бинты.

Ножницы.

Резиновые перчатки.

Салфетки.

Жгут.

Салфетки.

У каждой используемой аптечки есть определенный срок годности — 18 месяцев. Если в машине будет полностью отсутствовать аптечка или ее часть, водителю выпишут штраф в размере 500 рублей.

Все модели аптечки должны соответствовать всем правилам и условиям, что выдвигает Минздравмедпром РФ. Последние изменения были добавлены в 2009 году, а значит в 2019 году состав аптечки остается таким же, как и десять лет назад.