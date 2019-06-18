Новосибирск – крупнейший город Сибири

Негласной столицей Сибири считается Новосибирск.

Новосибирск – это мощный научный и промышленный центр. Он оказывает огромное влияние на развитие экономики сраны. Здесь расположено множество торгово-развлекательных центров, где с удовольствием проводят время местные жители и гости города. К примеру, для того чтобы сделать необходимые покупки и развлечься можно здесь http://galereya-novosibirsk.ru/.

В 18 веке на месте современного Новосибирска существовало несколько небольших поселений. Возникновение непосредственно города связано с началом строительства моста через Обь. Развиваться город стал, как транспортный центр. Активная индустриализация Новосибирска началась в период советской власти. Современный мегаполис отличается истинно «сибирским» размахом. Его центральная улица Красный проспект имеет протяженность 7 км.

В Новосибирске разбит уникальный ботанический сад. Он является крупнейшим в азиатской части РФ. Он был создан в первые годы после окончания Великой Отечественной войны. Также примечательным является новосибирский зоопарк, в котором живет более 600 видов животных.

Гости города отмечают изысканный вкус предлагаемой кухни во множестве ресторанов. Это связано с тем, что на территории современного города проживало множество племен. Народные традиции переплетались в течение веков, и это нашло отражение в рецептурах многих блюд.

Совершая шоппинг можно приобрести множество интересных вещей. Народные умельцы и мастера предлагают уникальные сувениры из бересты. Картины, выполненные из каменной крошки, станут настоящим украшением интерьера. Кроме того в Новосибирске можно приобрести уникальные сувениры из камня.

Остановиться в городе можно в отелях различного класса. Здесь имеется более 40 крупных гостиниц с современным уровнем обслуживания. Также предлагается много бюджетных вариантов.

