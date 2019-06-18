Возможности использования попперсов

Попперсы – это специальные стимуляторы, которые подойдут для улучшения настроения и повышения собственной чувствительности. Пользоваться такими средствами поистине легко. К тому же можно выбрать способ, который порадует рациональностью, эффективностью и экономичностью.

Попперсы крайне важно хранить в холодильнике. Перед применением следует подержать флакон в комнате для того, чтобы принимать предлагаемое вещество в теплом виде. Нужно понимать, что нагревать средство другими способами нельзя, так как предполагается наличие вещества, которое с легкостью воспламеняется.

Итак, вот так можно пользоваться попперсами:

1. Индивидуальное использование. В данном случае потребуется специальная маска, которую можно купить со специальными любимыми ароматами. Такой способ гарантирует максимально возможную эффективность от вдыхания. К тому же вещество будет использоваться экономично. Маска рассчитана, по крайней мере, на 6-8 использований.

2. Групповое использование. В этом случае флакон нужно открыть и поставить рядом с собой. Вещество будет постепенно испаряться, а комната – наполняться парами.

Правильное применение попперсов гарантируется в каждом случае.