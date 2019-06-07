Приемлемые цены на настройку и монтаж системы умный дом от компании ksimex-smart.com.ua

Электротехническая компания Ksimex-Smart – надежный партнер для проектирования, установки и настройки систем «Умный дом» для комфортного управления разными инженерными системами и экономии энергоресурсов. Сегодня нет ничего невозможного, ведь с такой системой можно выставлять разные настройки сценариев для офисных и домашних подсистем, таких как: освещение, вентиляция, кондиционирование, отопление, безопасность, видеонаблюдение. Управление происходит пультом, мобильным телефоном, компьютером, сенсорной панелью или другим способом.

Возможности технологии «Умный дом»

Практика показывает, что центральный процессор задействован всего на 15-30% от своих физических возможностей. Это говорит о мощном потенциале технологии в целом. В систему можно постоянно дополнять новыми устройствами, опциями и настройками. Интеллектуальное решение дает возможность управлять такими системами:

Освещение. Появляется централизованное управление всем светом в доме во дворе. Вы можете изменять последовательность, длительность выполнения световых сценариев по-своему усмотрению. Умный дом активирует и дезактивирует освещение на конкретном участке при наличии либо проявлении движений. Длительное отсутствие владельца позволяет имитировать эффект присутствия жильцов. А во время праздников или важных событий можно создать уникальную световую атмосферу, удивляя своих гостей.

Домашний кинозал. Управление такой огромной системой – сплошное удовольствие. Возможность синхронного запуска всех устройств, закрытия штор, плавного выключения света, выведения изображения на широкий экран. Одним гаджетом можно управлять всеми аудио-видео приборами. Независимо от вашего местоположения, система поможет настроить: спутниковое и эфирное ТВ, видеомультирум, а также Blu-ray плееры, внешние жёсткие диски и т.д.

Мультирум. Легкое и быстрое управление распределением аудиосигнала в помещении и снаружи здания. Любимые мелодии теперь будут следовать за вами при изменении вашего местонахождения.

Наша компания является экспертом в области домашнего инжиниринга, предлагая разработку, монтаж и наладку системы «Умный дом». Статус фирмы EcoXpert говорит о профессионализме выполняемых услуг. В зависимости от количества функций, вы можете выбрать любой из трех пакетов: Базовый, Стандарт и Премиум. Чтобы узнать подробную информацию о каждом из них, необходимо обратиться к нашим квалифицированным экспертам. Гарантийное и сервисное обслуживание – еще одна причина, по которой следует заказать «Умный дом» в ksimex-smart.com.ua.

Источник: https://ksimex-smart.com.ua/