Причины популярности ярусных печей

Ярусные печи за последние годы приобрели среди хлебопекарен немалую популярность. Отличающиеся габаритами и универсальностью, они позволяют быстро выпекать неплохое количество хлебобулочных, а также кондитерских изделий. Собственно именно наличие этой особенности у них, и сделало такой вид печей популярными среди разных хлебозаводов, столовых и, конечно, мини-пекарен.

Но на этом плюсы, из-за которых такая техника пользуется уже продолжительное время спросом, не заканчиваются. На самом деле, их присутствует весьма немалое количество.

Чем хорошо ярусные печи

Первое чем к себе привлекают эти виды печей, так это наличием ярусов. В изготовлении этих ярусов применяются огнеустойчивые материалы, металл и керамика. Купить такую печь можно сейчас с разным количеством ярусов, начиная от одного и заканчивая четырьмя. В каждом из этих ярусов присутствует отдельный нагревательный элемент. Поэтому всегда выпекаемые в нем продукты при соблюдении всех условий приготовления полностью пропекаются.

Присутствующие эти отдельные нагревательные элементы, также придают технике автономности. Одновременно такую печь можно использовать для выпекания, совершено разных продуктов. Отличаются такие виды печей и отсутствием вентиляторов. Поэтому в такой технике нет вибрации, которая б могла препятствовать выпеканию разных капризных видов изделий, в виде бисквита или суфле.

Отличаются эти печи и еще одним аспектом, а именно возможностью работы за счет двух видов источников энергии. Так, для работы этой печи можно использовать голубое топливо или электроэнергию. Следить за процессом приготовления продуктов в таких печах можно без каких-либо сложностей. Установленные в них термостойкие стекла, всегда позволяют хорошо просматривать все ярусы печи.