Сферические зеркала — гарантия хорошего обзора.

Сегодня сферические зеркала широко используются для более качественного обзора торговых площадей. Благодаря таким изделиям с выпуклой отражающей поверхности можно следить за плохо просматриваемыми зонами. Как правило, зеркала дополнительно комплектуются прочным креплением. Оно отличается удобной конструкцией, которая позволяет поворачивать зеркало в любую сторону.

Изделия производится из стекла и акрила. Они могут иметь различный диаметр. Зеркала могут устанавливаться в различных местах, в том числе, на потолке или в углах помещений. В сочетании с традиционными аналогами сферические зеркала обеспечивают полный обзор в помещении.

Сферические зеркала отличаются высокой отражающей способностью. Угол их обзора составляет 180°. Зеркальное покрытие не тускнеет со временем и не запотевает во время эксплуатации. Кроме этого изделия отличаются повышенной прочностью, поэтому их практически невозможно разбить.

В последнее время очень востребованными являются дорожные сферические зеркала. Они предназначены для установки под открытым небом, поэтому дополнительно их поверхность покрывается антикоррозионным составом. Как правило, их устанавливают на перекрестках. Такие зеркала отличаются большим размером и позволяют водителю увидеть, какие объекты находятся за углом здания. Это гарантирует более безопасный выезд или въезд на перекресток.

В отдельный тип изделий можно выделить досмотровые сферические зеркала. Наиболее часто их используют для осмотра днищ автомобилей, которые направляются в строго охраняемые зоны. В таком применении сферические зеркала также пользуются спросом и на производственных предприятиях. Изделия, обычно фиксируются на длинной штанге, что гарантирует полноту досмотра.