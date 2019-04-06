Мобильные приложения для отелей возможность прямой связи персонала гостиницы с постояльцами.
Сегодня приложения для отелей — очень востребованный вид программной продукции. Оно предлагается разработчиками в огромном разнообразии. Получить более полную информацию об этом можно здесь https://agilie.com/en/services/the-development-of-hotel-mobile-apps.
Сегодня большинство владельцев гостиниц понимают, что для эффективного развития бизнеса, для каждого отеля должен быть разработан сайт и мобильное приложение. Благодаря этому можно быстро обеспечить потенциальным клиентам к любой необходимой информации.
На сайтах и в приложениях всегда предусматривается возможность быстрого выбора номеров и бронирования их дистанционно. Такая возможность увеличивает привлекательность отеля в целом. Кроме этого клиенты могут быстро познакомиться с предлагаемыми услугами и ценами. Очень важно, чтобы интернет-ресурс и приложение отличались простотой использования. Наглядность интерфейса позволит просмотреть больше информации и определиться с оценкой отеля.
Важной информацией для потенциальных клиентов является следующее:
- Контактная информация: адрес, телефон и схема проезда.
- Подробное описание отеля, можно даже с экскурсом в историю создания.
- Фотографии номеров и их описание.
- Возможность воспользоваться калькулятором для предварительного расчета стоимости проживания.
- Информация о скидках и акциях на конкретный период времени.
- Возможность быстрой оплаты непосредственно на сайте или через приложение.
По статистике при наличии грамотно разработанного мобильного приложения, количество постояльцев значительно увеличивается в короткое время. Наличие дополнительных возможностей повышает статус отеля и увеличивает его конкурентоспособность. Это значит, что бизнес будет динамично развиваться и приносить большую прибыль.