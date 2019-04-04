Как защитить кошку от выпадений из окна

Каждый владелец кошки, проживающий с питомцев на одном из верхних этажей многоэтажного дома, желает максимально сделать свое жилье для кошки безопасной. Ведь не секрет, что обожающие ловить птичек эти животные нередко в итоге выпрыгивают с окон, забывая, что находятся на изрядной от земли высоте.

Конечно, для предотвращения такой беды, сейчас многие люди используют москитные сетки. Но хоть, эти конструкции и закрывают собой оконный проем, тем самым препятствуя выпрыгиванию кошки из окна все же они, не обеспечиваю надежный уровень безопасности животных. Ведь они предназначены для защиты жилья от попадания в него мошек и комаров, а не прыгающих на них в желании поймать птичку, несколько килограммовых кошек. Поэтому нередки случаи, когда кошка выпадает из окна даже при наличии в нем установленной москитной сетки.

Но защитить все же животное от падения с высоты возможно. Представляемые на сайте setki-fpk.ru/polotno/polotno-antikoshka/, являются как раз изделиями, предназначенными не лишь защищать жилье от насекомых, но и выпадения из окна кошки.

Особенные аспекты изделия

В отличие от классических москитных быстро рвущихся сеток, такие конструкции имеют сетку, состоящую из нержавеющей стали, поэтому такие конструкции легко выдерживают разной степени нагрузки. Рама также отличается неплохими качествами. Она способна выдержать даже нагрузку, достигающую 20 кг. Поэтому даже если при желании поймать птичку, взрослая кошка и прыгнет со всего размаху на такую конструкцию, то ничего ни случится, ни с ней, не собственно с самой сеткой.

Следует заметить, что в продаже эти изделия можно найти только с сетками черного или серого цвета. Такая цветовая гамма используется непросто так. Дело в том, что у кошек эти цвета вызывают ассоциацию препятствия. Поэтому если животное и будет прыгать на такую сетку, то весьма редко.