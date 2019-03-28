Ксимелин лекарство от насморка

При сильной заложенности носа и прочих «удовольствиях» от простуды голова перестает работать хорошо. Поэтому всегда должно быть средство, которое быстро снимет отек слизистой и облегчит состояние. Ксимелин — один из основных препаратов в нашей аптечке. С ним вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь носам и носикам.

Широкая линейка препаратов обеспечит защиту не только во время простуды, но при аллергических реакциях. В сезон цветения тополя или различных цветов, во время общения с братьями нашими меньшими Ксимелин – незаменимое средство от насморка. Симптомы могут быть разными, но их легко победить, подобрав нужный вариант. От течения из носа, от сухости и жжения в носовых проходах, от заложенности – есть верное средство. Кстати, поможет оно не только большим, но и маленьким. Для детей от двух лет разработан продукт с меньшим содержанием действующего вещества.

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