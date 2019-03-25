Утилизация навоза животных

Когда фермеры занимаются разведением домашних животных, то возникает масса вопросов, одним из которых является необходимость в избавлении от навоза. Вы сможете тут узнать более подробно о утилизации навоза на животноводческих предприятиях и способах утилизации.

Еще в давние времени те, кто держали огромное хозяйство, знали, что навоз является натуральным удобрением. И многие фермеры до сих пор для выращивания огородных культур успешно используют подкормку почвы. Таким образом богатый состав навоза при попадании в землю, формирует плодородный слой. Со временем свежий навоз перегнивает и смешивается с почвой.

Навоз может быть разным. наиболее распространен коровий. Свиной тоже используют для сельского хозяйства, при этом резкий едкий запах становится преградой для его использования. Конский навоз лучше по сравнению с коровьим, ведь в нем больше питательных веществ. Также стоит рассмотреть и куриный помет, а также кроличий. Последний — наиболее удобен ввиду сухой консистенции и отсутствия резкого запаха.

Существуют различные системы уборки навоза. Механическим путем его убирают с помощью небольших конвейеров, цепей и скребков. Гидросмыв — еще один из возможных способов уборки навоза. Здесь по периметру лотка, где обитают свиньи или коровы, устанавливают трубы, а также резервуары для сбора экскрементов. Когда есть необходимость в очищении сарая от навоза, включается тумблер, при этом вода под сильным напором смывает навоз.

Самотечный метод наиболее распространен у многих фермеров. Это удобно для тех, у кого количество домашнего скота не превышает десяти единиц. После накопления, навозная масса постепенно движется к краям хлева по навозной жиже. Это навоз также следует убирать — вручную. Лопатами его накладывают на тележку, а потом вывозят на навозную кучу. Это малозатратный метод, при этом подходит только для навоза, если в хлеве не используют подстилку.