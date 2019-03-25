Автоматизация торговли и склада — важная составляющая для владельца торговой компании. Компания Сканберри предлагает качественное торговое оборудование для крупных и малых торговых предприятий. Ассортимент весьма большой. Здесь присутствует оборудование, которое рассчитано на промышленные мощности, а также высокий поток в условиях склада. Заглянув в каталог, вы сможете ознакомиться с огромным ассортиментом. Здесь есть и сканеры штрих-кода, и принтеры этикеток, а также терминалы сбора данных и карточные принтеры. Также в список следует добавить расходные материалы и принтеры чеков, онлайн кассы и POS системы. И это — далеко не полный перечень всех предложений. Он гораздо шире.

Автоматизация розничной торговли — это появление новых возможностей. В ассортименте торговой точки исключается появление неучтенного товара. Ведение учета в стоимостном и количественном выражении обеспечивает оптимальное планирование закупок, где исключено появление лежалого товара. Существенно упрощаются операции, которые связаны с предоставлением информации и проведением расчетов с поставщиками. Формируются справки и отчеты на лбом рабочем месте — для руководителя или для рядового сотрудника.

Исключаются завышение цен и другие злоупотребления по отношению к клиентам. Становится возможным удерживать старых покупателей благодаря различным дисконтным схемам.

Автоматизация бухгалтерского учета в торговле позволяет получить широкие возможности автоматического формирования любой документации. Это может быть обычная накладная или налоговая отчетность, бухгалтерский баланс или алкогольная декларация в ЕГАИС.

Автоматизация и управление торговлей имеет массу положительных характеристик. И все. что нужно для автоматизации торговли и склада, в сможете найти на сайте Scanberry, приобрести по лояльной стоимости, с оперативной и надежной, безопасной доставкой.