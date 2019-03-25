Год Семенович Нисанов. Биография

Нисанов Год Семенович (1972 г.р.) – российский бизнесмен, чья успешная предпринимательская и общественная деятельность заслуживают высокой оценки. Поселок Красная Слобода (Азербайджан), где он появился на свет, заселен горскими евреями, и называется Кавказским Иерусалимом. Населенный пункт располагается на берегу реки Кудилай, на противоположном – город Куба, где основное население составляют азербайджанцы. Во все времена мусульмане и евреи этих мест не враждовали, жили в мире и согласии.

От управляющего на советском предприятии до рейтинга Forbes

Получив юридическое образование, Год Нисанов работает управляющим на консервном заводе, которым руководит его отец Семен Давыдович. После распада СССР будущий успешный бизнесмен начинает заниматься оптовой торговлей. Его партнером по коммерческой деятельности становится Зарах Илиев – его друг и односельчанин.

Год Семенович Нисанов владеет крупным строительным и торговым бизнесом, является видным общественным деятелем, миллиардером. В рейтинге Forbes, опубликованном в 2018 г., он занимает 37-е место в топ-200 самых богатых бизнесменов Российской Федерации. По оценкам аналитиков его состояние составляет $3.3 млрд.

Бизнес в сфере отельного бизнеса и недвижимости

Год Семенович возглавляет Совет директоров ГК «Киевская площадь», активно инвестирует в крупные проекты, является совладельцем:

активов отеля «Radisson Славянская» и гостиницы Radisson Royal;

крупнейшего в Европе мебельного комплекса «Гранд»;

части ММДЦ «Москва Сити»;

доли флотилии яхт Radisson Royal.

Г. С. Нисанов и его давний друг, бизнес-партнер З. Б. Илиев вот уже 6 лет занимают первые позиции престижного рейтинга «Короли недвижимости» Forbes.

Дочерняя компания ООО «МФК», приобретенная «Киевской площадью» в 2016 г., строит элитную гостиницу на Варварке. Зданию вернут дореволюционный облик по сохранившимся чертежам. Сдача объекта запланирована на 2022 год.

Проекты оптово-розничной торговли

В 2014 году Г.С. Нисанов инвестирует в строящийся по европейским стандартам агрокластер «Фуд Сити». Оптово-розничный комплекс на Калужском шоссе занимает площадь в 124 га. В скором времени он становится главной площадкой по торговле продуктами в стране. В кластере продаются свежие продукты местных сельхозпроизводителей, продукция из среднеазиатских и кавказских регионов, Вьетнама, Индонезии, Малайзии. Комплекс, имеющий собственный таможенный пост, способен удовлетворить потребности в продовольствии третью часть жителей Москвы.

Холдинг Года Нисанова купил и провел реставрацию столичного Велозаводского рынка. Современный рыночный комплекс предназначен для реализации фермерской продукции и выращенной на личных загородных участках.

Проекты в сфере науки и образования

Громким инвестпроектом Нисанова стал «Москвариум» – научный центр и место отдыха, где проводятся увлекательные водные шоу. Сегодня это крупнейший в Европе образовательно-развлекательный океанический комплекс, включающий:

разноплановые тематические экспозиции, размещенные на территории 53 000 м²;

морские и пресноводные аквариумы в количестве 80 штук;

контактный дельфинарий;

более 600 разновидностей рыб и животных, проживающих в воде;

лекторий.

Второй океанариум с редкими обитателями океана и экстремально-спортивной зоной будет построен в Санкт-Петербурге. Запуск объекта в эксплуатацию планируется на 2024 г. Его строительство и обустройство обойдется в 15 млрд руб.

Инвестиции в транспортные проекты

Одним из инвестиционных проектов Нисанова стал автовокзал «Южные ворота» на МКАД, связывающий столицу с южными регионами России. Автотранспортный узел отличается высоким уровнем комфорта и безопасности, как в аэропортах.

Вторым проектом в транспортной сфере стала реконструкция автовокзала Щелковский. Вместо демонтированного здания советской постройки в 2019 г. будет возведено многофункциональное здание с трафиком до 15 000 пассажиров в сутки.

Инвестирование ресторанного бизнеса

В аренде «Киевской площади» два ресторана в парке «Зарядье»: гастрономический центр под «парящим» мостом и панорамный ресторан «Восход» в стиле ретро. Первый предлагает блюда русской кухни, второй — народов бывшего Советского Союза.

Вклад в спортивно-развлекательный проект

СК «Олимпийский», построенный к Олимпиаде-80, был выкуплен «Киевской площадью» в конце 2017 г. с целью его дальнейшей реконструкции. Спортивно-концертный комплекс дополнят оздоровительными и развлекательными функциями. Это будет место семейного отдых, рекреационный и реабилитационный центр.

Межнациональная дружба

Год Семенович Нисанов принимает активное участие в социальных и благотворительных проектах, в укреплении дружбы и сотрудничества между народами:

Помогает еврейской общине поселка Красная Слобода.

Финансирует строительство школы для еврейских мальчиков в Москве.

Избирается вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и Всероссийского Азербайджанского конгресса.

Помогает Санкт-Петербургской епархии РПЦ реставрировать кронштадтский Морской собор.

Награды

· 2012 год – получил Почетную грамоту Президента РФ за восстановление собора;

· 2014 год – удостоен награды «За лидерство» и Ордена Дружбы;

· 2015 год – награжден медалью к 70-летию Победы;

· 2015 год – отмечен премией и статуэтккой «Скрипач на крыше» от Федерации еврейских общин.

· 2016 год – за укрепление межнациональной дружбы бизнесмен получил государственную азербайджанскую награду – Орден республики «За службу Отечеству».