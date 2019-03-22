Современная доставка еды постоянно набирает все новые и новые обороты. Несмотря на кризис в стране, сервисы доставки еды набирают прирост примерно в 15-20% каждый год. Согласно исследованиям специалистов, такая тенденция прироста может сохранится и на ближайшие пару лет. Более подробно о всех доставках еды можно узнать здесь dostavkaservis.ru.
Популярные системы доставки еды
Несмотря на высокое развитие доставок, все еще велик шанс, что после внесения очередных изменений в законодательство, могут возникнуть неприятные препятствия, которые помешают дальнейшему развитию этого направления.
На представленном ресурсе, пользователь всегда сможет узнать всю подробную информацию о доставках. Всего по России действуют несколько систем доставок еды:
- Яндекс.Еда. Эта отечественная система доставки, которая появилась на рынке относительно недавно. Первоначально офис был открыт только в Москве, но из-за большой популярности офисы начали открывать и в других городах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др. В категории “Яндекс.Еда” можно легко найти все контактные номера телефонов и интересные новости.
- Delivery Club. Эта доставка уже существует достаточно продолжительное время. Сотрудничает со многими ресторанами, поэтому ассортимент предложений достаточно разнообразный. Пользователь сможет спокойно выбрать не только заведение, но и курьерскую доставку. Данная система работает в различных городах России.
- Достаевский. Эта организация выделяется на фоне остальных, ведь помимо основной доставки, также имеет собственную кухню. К сожалению, эта система работает только в больших городах страны, а именно в Москве и Питере.