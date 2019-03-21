Обучение играет важную роль в жизни каждого человека. Чтобы получить качественное образование, человек сначала получает стандартные школьные знания, а затем уже отправляется в высшие учебные заведения. Харьковский национальный университет радиоэлектроники является одним из профильных учебных заведений Украины.

Особенности университета

Чтобы идти постоянно в ногу со временем, администрация заведения обеспечила студентов современной материально-технической базой для обучения и практических занятий. Здесь гармонично взаимодействуют инженерные и информационные предметы вместе с другими дисциплинами.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники имеет три разные перспективы:

Взаимодействие с предпринимательской отраслью.

Постоянное введение инноваций.

Стойкость в своих убеждениях.

История

В далеком 1930 году на базе строительного факультета ХПИ и архитектурного факультета Харьковского художественного колледжа, был основан Харьковский инженерно-строительный институт. С 1934 года в это учебное заведение добавили: Харьковский институт геодезии. Уже в 1941 году в нем обучалось около 2 тыс. Студентов, а преподавало около 200 преподавателей.

В 1944 году университет был переименован на Харьковский индустриальный институт угольной промышленности. Окончательное название закрепилось в 1993 году и появился Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники. После этого в 2001 году получил статус национального.

Современный университет насчитывает около 8 факультетов и 33 кафедры. В нем есть примерно 46 специальность, на которых учатся более 7 000 студентов. Университет является постоянным партнером международных проектов.