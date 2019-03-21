Запчасти на автомобиль Шкода Октавия

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемами поломок транспортного средства. Некоторые запчасти тяжело найти в автомастерских, поэтому владельцы начинают поиск деталей на интернет-ресурсах. http://octavia-parts.ru/glavnaya/aksessuari.html — сайт, что предоставляет запчасти на автомобили марки Octavia.

Марка автомобиля

Шкода Октавия — небольшой удобный семейный автомобиль, производство которого началось в 1996 году и продолжается по сегодняшний день. Название позаимствовано у линейки автомобилей. Что выпускались в 1959 году.

Выделяют три поколения:

Первое. Производство данных моделей началось в 1996 году и продолжалось до 2010 года. Автомобиль имел полноприводную модификацию и увеличенный топливный бак. Выпускалась в Чешской Республике и Украине.

Второе. Модель выпускалась с 2004 года по 2013. Линейка получила новый дизайн кузова и модернизированный двигатель.

Третье. Изготавливается с 2013 года по сегодняшний день. Модель была представлена в конце 2012 года и была намного габаритнее предыдущих моделей, но при этом меньше по весу. Автомобиль прошел тест безопасности Euro NCAP.

Запчасти на автомобиль

На сайте Octavia parts пользователь сможет найти любые аксессуары для своего автомобиля. Ассортимент интернет-магазина предлагает следующие наименования: