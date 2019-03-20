Свет — обязательная часть любого помещения. Раньше для получения света использовались светильники, где были установлены лампы накаливания. Эта разновидность считалась неэкономичной, ведь в помещение поступало только 5% от всего света. На замену этой разновидности пришли люминесцентные и энергосберегающие лампы, внутри которых находилась ртуть.

В современном мире популярностью пользуются светодиодные лампы. Это наиболее экономичный и современный вариант. Приобрести светодиодные ленты rgb можно здесь.

Светодиодная лента — конструкция, что представляет собой полосу, на которой установлены диоды. Также у данной конструкции есть разновидность Rbg, где вместо стандартных светодиодов установлены разноцветные. Стандартное количество диодов — 60 штук на 1 метр ленты.

Разноцветную конструкцию можно подключать напрямую к блоку питания, но лента будет работать не в полную мощность. Чтобы увидеть настоящий яркий цвет диодов, конструкцию лучше подключать через RBG-контролеру.

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