Сопровождение негабаритных грузок — особенности

В зависимости от того, каковы весовые и габаритные параметры грузов, для их перевозки могут быть востребованы услуги по обеспечению сопровождения специализированным автомобилем прикрытия или полицией. В разных странах свои правила на этот счет, а также различны и условия касаемо сопровождения перевозок негабаритных грузов. При этом учитываются параметры транспортного средства с негабаритным грузом, подбирается тот или иной вид сопровождения. Профессиональное сопровождение негабаритных грузов предлагает компания СпецТехТранс. Здесь предлагают услуги по перевозке оборудования и спецтехники, а также конструкций. Для вас — контейнерные перевозки и региональные, перевозка сборных грузов и грузоперевозки в СНГ. И это — далеко не полный перечень всех услуг. В полном объеме вы сможете ознакомиться с предложениями в соответствующем разделе на сайте, выбрав для этого удобное время.

Автомобили прикрытия соответствуют в полном объеме требования законодательства касаемо сопровождения негабаритных грузов. Здесь организуют безопасность дорожного движения негабаритного транспортного средства по маршруту следования.