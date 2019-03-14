Анемометры Testo — особенности

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Германские анемометры отличаются массой положительных характеристик. Они соответствуют в полном объеме запросам большинства заказчиков во время проведения измерений.

Из положительных характеристик анемометров TESTO стоит выделит высокую точность измерений, а также уникальную долгосрочную и стабильную работу сенсоров — датчиков. Кроме того, наглядность показаний и безупречная эргономика — важные аргументы в пользу подобного выбора. Становится возможным получать результаты измерений в режиме реального времени. Общий уровень исполнения — на высоте. Гарантирована надежность приборов, а также их функциональность и стабильность. Здесь низкое энергопотребление и высокие показатели безопасности работы.

Ассортимент зондов весьма большой. Они необходимы для измерения всех параметров, которые важны при конденционировании — это и скорость воздуха, и влажность, а также температура и уровень шума. Также в список следует добавить освещенность и степень концентрации углекислого газа, а еще — силу тока и напряжения.

Анемометры успешно используют в качестве основного средства измерения скорости движения воздуха. Они могут быть различны по принципу действия, а также в плане технических характеристик. Работа основывается на различных способах измерения скорости воздушного потока с использованием чувствительного элемента, а также методе обработки сигнала, полученного от элемента.

В конструкции приборов возможны подвижные элементы, приходящие в непрерывное или периодическое движение под давлением жидкости или газа, которые измеряются. При этом отмериваются определенные объемы либо массы измеряемого вещества.