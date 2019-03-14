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Дистанционное обучение на режиссера

Новости партнеров от 14.03.2019

В современном мире появилась возможность испробовать новый вид обучения — дистанционное. Режиссер кино и телевидения дистанционная переподготовка позволяет стать профессиональным специалистом и улучшить свои навыки.

Курсы режиссера

В век новых технологий у многих есть свои смартфоны, через которые они могут снимать видеоролики. Если к данному занятию лежит душа, то предлагаем пройти дистанционные курсы режиссера.

Общая продолжительность курса — 4 месяца. За это время ученик сможет выучить базовые знания режиссуры, понять специфику сценаристов, узнать особенности операторского мастерства и получить множество других необходимых навыков.

Учебная программа

За время обучения, ученик пройдет практически 640 учебных часов, из которых:

  • Основы режиссуры — 25 часов.
  • Юридическая сторона телевиденья в РФ — 30 часов.
  • Культурология — 25.
  • Основы менеджмента — 35.
  • Смежное и авторское право — 45.
  • Основные жанры — 25.
  • Сценарии для телевиденья — 40.
  • Продюсирование — 45.
  • Монтаж видеороликов — 35.
  • История кинематографа — 25.
  • Кинопродюсерство — 55.
  • Режисура и постпродакшн — 85.
  • История музыки — 35.
  • Звукорежиссура — 45.
  • Операторские навыки — 40.
  • Психология восприятия — 35.

После прохождения всех базовых уроков, выпускника ожидает междисциплинарный экзамен и итоговая аттестация.

Дистанционное образование — отличное решение для творческих людей, которые не хотят отвлекаться от самого процесса и тратить время впустую на прослушивании монотонных лекций.

После получения всех базовых основ, выпускник сможет снимать свои полноценные ролики. Для начала обучения достаточно иметь компьютер и электронную почту, куда будут приходить учебные материала. Ученик сможет самостоятельно подобрать наиболее удобное время для своего обучения.

 

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