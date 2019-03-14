Дистанционное обучение на режиссера

В современном мире появилась возможность испробовать новый вид обучения — дистанционное. Режиссер кино и телевидения дистанционная переподготовка позволяет стать профессиональным специалистом и улучшить свои навыки.
Курсы режиссера
В век новых технологий у многих есть свои смартфоны, через которые они могут снимать видеоролики. Если к данному занятию лежит душа, то предлагаем пройти дистанционные курсы режиссера.
Общая продолжительность курса — 4 месяца. За это время ученик сможет выучить базовые знания режиссуры, понять специфику сценаристов, узнать особенности операторского мастерства и получить множество других необходимых навыков.
Учебная программа
За время обучения, ученик пройдет практически 640 учебных часов, из которых:
- Основы режиссуры — 25 часов.
- Юридическая сторона телевиденья в РФ — 30 часов.
- Культурология — 25.
- Основы менеджмента — 35.
- Смежное и авторское право — 45.
- Основные жанры — 25.
- Сценарии для телевиденья — 40.
- Продюсирование — 45.
- Монтаж видеороликов — 35.
- История кинематографа — 25.
- Кинопродюсерство — 55.
- Режисура и постпродакшн — 85.
- История музыки — 35.
- Звукорежиссура — 45.
- Операторские навыки — 40.
- Психология восприятия — 35.
После прохождения всех базовых уроков, выпускника ожидает междисциплинарный экзамен и итоговая аттестация.
Дистанционное образование — отличное решение для творческих людей, которые не хотят отвлекаться от самого процесса и тратить время впустую на прослушивании монотонных лекций.
После получения всех базовых основ, выпускник сможет снимать свои полноценные ролики. Для начала обучения достаточно иметь компьютер и электронную почту, куда будут приходить учебные материала. Ученик сможет самостоятельно подобрать наиболее удобное время для своего обучения.