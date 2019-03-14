Дистанционное обучение на режиссера

В современном мире появилась возможность испробовать новый вид обучения — дистанционное. Режиссер кино и телевидения дистанционная переподготовка позволяет стать профессиональным специалистом и улучшить свои навыки.

Курсы режиссера

В век новых технологий у многих есть свои смартфоны, через которые они могут снимать видеоролики. Если к данному занятию лежит душа, то предлагаем пройти дистанционные курсы режиссера.

Общая продолжительность курса — 4 месяца. За это время ученик сможет выучить базовые знания режиссуры, понять специфику сценаристов, узнать особенности операторского мастерства и получить множество других необходимых навыков.

Учебная программа

За время обучения, ученик пройдет практически 640 учебных часов, из которых:

Основы режиссуры — 25 часов.

Юридическая сторона телевиденья в РФ — 30 часов.

Культурология — 25.

Основы менеджмента — 35.

Смежное и авторское право — 45.

Основные жанры — 25.

Сценарии для телевиденья — 40.

Продюсирование — 45.

Монтаж видеороликов — 35.

История кинематографа — 25.

Кинопродюсерство — 55.

Режисура и постпродакшн — 85.

История музыки — 35.

Звукорежиссура — 45.

Операторские навыки — 40.

Психология восприятия — 35.

После прохождения всех базовых уроков, выпускника ожидает междисциплинарный экзамен и итоговая аттестация.

Дистанционное образование — отличное решение для творческих людей, которые не хотят отвлекаться от самого процесса и тратить время впустую на прослушивании монотонных лекций.

После получения всех базовых основ, выпускник сможет снимать свои полноценные ролики. Для начала обучения достаточно иметь компьютер и электронную почту, куда будут приходить учебные материала. Ученик сможет самостоятельно подобрать наиболее удобное время для своего обучения.