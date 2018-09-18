Где купить защищенный смартфон

Среди пользователей обычных смартфонов бытует мнение, что защищенные телефоны — это прошлый век, буквально «кнопкофоны» или «бабушкафоны». На самом деле это совершенно не так, ведь современные модели защищенных телефонов, которые стоят 18 000 рублей и выше это такие же функциональные смартфоны, как и обычные, только лучше, ведь они не боятся воды, пыли, перепадов температур и ударов.



Купить такие чудо-смартфоны можно вот в этом интернет магазине https://smartfon-zashita.ru, в котором представлен широкий ассортимент престижных марок, которые выпускают смартфоны для спортсменов и экстремалов.



Среди защищенных смартфонов особенно выделяются телефоны Land Rover https://smartfon-zashita.ru/land-rover-19.html, во-первых своим необычным дизайном, которые ассоциируются со спецназом или экстримом, во-вторых своим качеством и функциональностью.



Одним из самых топовых смартфонов этой компании, представленных в интернет-магазине smartfon-zashita.ru, является Land Rover POPTEL P9000 Max. Этот смартфон надежно защищен от любого внешнего воздействия за счет металлического прочного корпуса и прочных накладок из пластика, с динамиками, которые защищены влагостойкими мембранами.



Он не боится:



— погружения в воду (может без последствий находится на глубине до 2х метов до 30 минут);



— ударов;



— жары и мороза;



— пыли и песка.



Смартфон с диагональю экрана 5,5дюймов с хорошей цветопередачей, процессором в 1,5Гц 8 ядер, оперативной памятью в 4 Гб и 64 Гб встроенной памяти даст фору многим популярным флагманам среди обычных смартфонов. При этом он поддерживает 3G и 4G, есть GPS, беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, что позволяет всегда быть на связи.



Цена такого защищенного смартфона около 19 000 рублей, для сравнения Самсунг с этими же характеристиками будет стоить около 40 000 рублей, а Хуавей около 20 000 рублей, поэтому это еще и выгодная покупка.