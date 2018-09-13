Интересные факты о Курте Воннегуте

Многие знаменитые личности интересуют людей. Причём людям нужно знать о них как можно больше. Это касается их биографии, творчества, семьи и многих других аспектов жизни.



Американская литература 20 века отличается своими новыми авторами и произведениями. Безусловно, тут есть много поэтов и писателей, о которых следует сказать. Скачать биография Курта Воннегута на md-eksperiment.org Творчество Курта Воннегута заслуживает особого внимания. Этот человек создал прекрасные произведения, которые до сих пор читает огромное количество людей. В них есть много важных и ценных моментов для читателей.



Курт Воннегут – это американский писатель-фантаст. Он создал такие произведения, как «Сирены Титана», «Бойня №5», «Колыбель для кошки» и многие другие. Всего он написал 14 романов. При этом он является одним из самых интересных писателей 20-го века.



В произведениях этого писателя всегда много боли. Он рассказывает о многих проблемах человечества. И действительно, если посмотреть на мир реалистично, то можно увидеть много вещей, которые есть в творчестве автора. Он очень чётко описывал все пороки человечества.



Стоит отметить, что книги Курта Воннегуте сжигали на кострах. Несмотря на это писатель продолжал свою деятельность.



Интересно, что этот писатель родился и умер 11 числа. Это число стало роковым и знаковым в его жизни.



Когда в США настала пора Великой депрессии мать Курта умерла. Она долго страдала от психических расстройств и в конце концов покончила жизнь самоубийством.



Также стоит отметить, что писатель имел 7-ых детей. При этом 4 из них он усыновил. Также у него было две жены.



Стоит отметить, что отец Курта хотел, чтобы он стал химиком. При этом сам Курт этого не хотел и стал писателем. И, именно это в дальнейшем принесло ему успех.



Как видно, этот писатель довольно необычный. Он достаточно отличался от всех остальных. При этом он небоялся высказывать свои мысли и идеи. Часто он довольно грубо отзывался о политиках, которые запрещали его романы.



Несмотря на всю противоречивость автор стал знаменитым и добился призвания. И сегодня его книги любят и ими зачитываются.