Антигравийная плёнка для Вашего авто

Хотите чтобы Ваш автомобиль сохранил свой превосходный и ухоженный вид как можно дольше, тогда воспользуйтесь новым предложением, от компании «Suntek» и защитите своё авто от сколов, царапин, нарушений целостности краски.



Антигравийная защита в Москве, это совершенно новый и очень эффективный способ защиты Вашего авто от каких-либо мелких повреждений краски и лака. Благодаря, новейшей разработки специальной плёнки, которая полностью защитит корпус автомобиля от сколов, царапин, реагентов и коррозии. На сегодняшний день существует два вида антигравийных плёнок, это виниловые и полиуретановые. Для того чтобы максимально сильно защитить поверхность своего автомобиля, лучше выбрать полиуретановую антигравийную плёнку. Она более толстая и позволяет полностью исключить вероятность появления царапин, сколов, следов от насекомых и гарантирует 100% защиту от всех химических реагентов. Виниловые плёнки более тонкие и поэтому визуально их совершенно не видно, но и вероятность царапин при сильном воздействии больше.



Воспользуйтесь услугами компании «DTL.Expert», и купив новое авто обеспечьте его поверхности защиту от любых жизненных ситуаций, которые могут Вас настичь в любой момент. Оклейка автомобилей качественной антигравийной плёнкой, это лучший вариант для заботливых владельцев. Сохраните своё авто в идеальном состоянии, и при этом Вы не потратите много денег, так как услуга достаточно доступна. Если же по какой-то причине Вы не можете позволить себе оклейку всего авто, воспользуйтесь возможностью и оклейте только самые уязвимые места, такие как капот и передние крылья. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь за консультацией по телефонам указанным на сайте.