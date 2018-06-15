Интереснейшие экскурсии по Барселоне и Каталонии с русскоязычными гидами

Собираетесь в отпуск и хотите посетить Барселону, тогда Вам обязательно надо продумать, чем Вы займётесь в таком необычном и живописном городе. Наверно совершенно очевидно, что необходимо посмотреть этот город от и до, и это лучше сделать с профессиональным гидом. Русскоязычный гид в Барселоне, поможет Вам плодотворно провести отпуск в Барселоне и посетить все интересные места этого города. Не стоит забывать о красивейшей Каталонии, которую необходимо обязательно посетить.



Опытные гиды, которые сделают Ваше знакомство с этими замечательными городами, интересным и незабываемым. Ведь можно приехать в красивый, богатый всякими достопримечательностями город, и при этом не увидеть и половины от того, что стоит посмотреть. Не делайте такой ошибки, так как красота здешней архитектуры заслуживает особого внимания. Все слышали о большом количестве самых разных архитектурных творений, которые остались от великого архитектора-модерниста Антонио Гауди. Вот попав в Барселону, Вы просто обязаны всю эту красоту увидеть собственными глазами.



Обязательно посетите зелёный массив в Барселоне, где находится огромное количество архитектурных творений Гауди. Там можно провести целый день, так как просто Вам не захочется уходить с такого интересного и красивого места. Обязательно посетите монастырь Монсеррат с его величайшими горами. Интереснейшая экскурсия по монастырю и его окрестностям. Вы познакомитесь с самобытной природой Каталонии, и посетите её духовный центр, который ежегодно привлекает множество туристов со всех планеты. Так же можно заказать отличную обзорную экскурсию по Барселоне. Вы за один день посетите максимальное количество интересных мест и насладитесь красотой этого города.