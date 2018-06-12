Как выбрать кухню

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Кухня — это сердце и душа любого дома. Именно поэтому так важно подобрать идеальный гарнитур и не раскаяться после того, как его установят. Лайфхакер разобрался, как нужно располагать шкафы, каким материалам отдавать предпочтение и на чём можно хорошо сэкономить. Только дельные советы, которые вы не услышите в магазинах.





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