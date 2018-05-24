Производство испытательных климатических камер

Для начало давайте разберёмся, как правильно выбрать климатическую камеры. Так как выбор очень большой, но его необходимо сделать так, чтобы он был правильным. Многие производители предлагают различные варианты, например камера влаги-тепла и т.д.



Основным показателем при выборе камеры, конечно же, есть её функциональность. Вы должны чётко знать, какие задачи она будет выполнять, а так же не стоит забывать и о дополнительных опциях. Важно знать, насколько бесшумно работает камера, а так же использование каких хладагентов было при производстве данного механизма. И ещё одним не маловажным моментом есть экологическая безопасность данной камеры. Для многих так же важен внешний вид камеры и её размер. Наличие просмотрового окна и наличие двойного потолка, и многое другое.



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