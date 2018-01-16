ЖК «Мурино-2019» — квартиры у метро Девяткино с полной отделкой!

Территория Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области активно осваивается застройщиками. Новые кварталы предлагают современные условия проживания в качественных домах с развитой инфраструктурой. До станции метро «Девяткино» новоселы могут дойти пешком за короткий период времени.

Одной из строительных компаний, возводящих новостройки в локации, является «Самолет ЛО». Продажи недвижимости в проектах застройщика ведутся по договорам долевого участия. Все работы на стройке выполняются точно в установленные сроки.

О ЖК «Мурино-2019»

Новый проект от строительной компании «Самолет ЛО» стал продолжением жилого комплекса «Мурино-2017». В рамках очередного второго этапа будет построено два кирпично-монолитных дома.

12- этажные корпуса расположены по отношению друг к другу так, что образуют закрытые уютные придомовые территории. Фасады будут облицованы керамическим кирпичом бежевого и коричневого цвета. Цоколь украсит искусственный камень асфальтового цвета. Интересное дополнение привносит витражное остекление балконов и лоджий.

Отдельное внимание уделено качеству коммуникаций и безопасности жильцов, что редко встречается в новостройках эконом-класса. Нижняя разводка тепловых сетей с собственными системами фильтрации и теплообменниками создадут комфортный микроклимат даже в холодное время года. В ЖК «Мурино-2019» установлены домофоны, охранно-пожарная сигнализация и предусмотрены системы дымоудаления.

15 минут ходьбы отделяет новые дома от станции метрополитена «Девяткино». Выезд на КАД расположен в 5-10 минутах езды на автомобиле. Крупный транспортный узел является местом сосредоточения крупных торговых центров.

В рамках проекта застройщик построит собственную социальную инфраструктуру – школу, детские сады. Ближе к КАД возведут три отдельно стоящих паркинга. На придомовой территории появятся детские и спортивные площадки.

Строящиеся квартиры в ЖК «Мурино-2019»

Вся жилая недвижимость будет передаваться покупателям с полной отделкой «под ключ». При работах будут применяться качественные безопасные материалы. Новый ремонт позволит сэкономить дольщику средства и время, въезжая в новые помещения сразу после получения ключей.

Покупателям предлагаются различные классические и европейские планировки. Доступны студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Минимальная стоимость квартиры составляет в «Мурино-2019» составляет всего 1,6 млн. рублей, что является одним из наиболее доступных предложений в новостройках СПб и ЛО в шаговой доступности от метро.

Телефон +7 (812) 575 0000.