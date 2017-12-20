Аренда производственных помещений от собственника

Собственники предлагают своим заказчикам различные варианты аренды производственных помещений на взаимовыгодных условиях, например, http://tpinvest.ru/, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству. Основное назначение производственного помещения — это производство определенных видов товаров в больших масштабах. Для предприятий, которые часто бывают вынуждены менять места расположения, именно вариант аренды будет наиболее целесообразным и экономически выгодным, в отличие от строительства своей производственной площади, что влечет значительные финансовые вложения и трату драгоценного времени.

Особенности аренды производственных площадей от собственника

Перед заключением договора, необходимо учитывать следующие важные моменты:

необходимо провести грамотный расчет нужной площади и чтобы она являлась полезной. Необходимо рассчитать, сколько пространства вам будет отведено для решения производственных задач. Хватит ли площади, чтобы рабочий процесс совершался с учетом требований по технике безопасности;

необходимо оценить техническое состояние арендуемой площади, что играет наиболее важную роль. Здесь принимается во внимание внешний вид помещения, его техническое состояние, наличие ремонта, наличие различных коммуникаций, инженерных систем. Это будет служить решающим фактором при подключении производственного оборудования;

следует обязательно уточнить, останется ли стоимость аренды неизменной, что обусловлено ростом инфляции, стоимости и спросом на данные помещения. Для этого укажите в договоре сроки, на протяжении которых нельзя будет увеличить стоимость аренды;

проверьте наличие документации, в первую очередь, касающуюся пожарной безопасности. Необходимо проверить наличие исправной пожарной сигнализации, наличие средств пожаротушения и другие важные моменты;

нужно уточнить необходимость в проведении ремонта, а именно за чей счет он будет проведен, техобслуживание арендуемой площади. Если возникнет необходимость в проведении ремонта, уточнить кто будет платить за стройматериалы и ремонтные работы. Уточнить у арендатора, будет и сокращена стоимость аренды в случае, если он вложится в проведение ремонтных работ.

Учитывая все нюансы, перед заключением договора аренды, следует принять во внимание все детали, что поможет избежать многие подводные камни и сэкономит финансовые средства.