Производство и продажа этикеток для специальных задач заключает в себе использование высококачественных материалов, стойких к агрессивным условиям эксплуатации техники. Бумага для этикеток, самоклеящиеся стикеры и наклейки для промышленной маркировки — вот основные позиции, предлагаемые компанией Термофлекс Юг. Для осуществления заказа, приглашаем вас связаться с представителями компании по стандартным каналам коммуникации: позвонить по телефону или оставить заявку на сайте.

Этикетки, наклейки и стикеры для производственных целей

Вниманию потребителя предлагается следующая продукция:

этикетки со штрих-кодами;

комплектующие и материалы для лазерной гравировки;

защитная самоклейка;

гарантийные наклейки;

термотрансферные этикетки;

лазерная печать, самоклеящаяся бумага.

Материалы торговой марки ЗМ являются мировыми лидерами среди конкурирующих производителей. Все фабрикаты этой компании имеют предписание к использованию в самых экстремальных промышленных условиях, где к технической маркировке всегда предъявляются высокие требования. Успех продукции обусловлен гарантированной стойкостью к агрессивной среде, подтвержденной пользователями из разных сфер деятельности.

Для продукции ЗМ предписаны любые условия эксплуатации:

абразивные;

химически агрессивные;

климатически неблагоприятные;

неровные, поврежденные или углубленные поверхности;

термически нестабильные условия.

Во всех перечисленных случаях, этикетки и наклейки из материалов ЗМ не теряют пигментации и целостности, гарантируя четкую и информативную картинку, если того требуют правила эксплуатации техники. Для чистого и быстрого удаления временных наклеек и стикеров, существует целый ряд саморазрушающихся и легко удаляемых материалов, применяемых для отдельной группы продукции.

Где применяются этикетки для электронной промышленности?

Чаще всего, стойкие к механическому воздействию наклейки рекомендованы для решения задачи маркировки в области строительства и торговли. Бетонные плиты, древесный массив, кирпич и газобетонный блок, керамическая плитка и прочие материалы, обладающие относительно ровной поверхностью.

Рабочие узлы и детали транспортных средств, в том числе и внутренние, что поддаются термическому и кислотному воздействию, испытывают нагрузку трением и всевозможными реагентами, также нуждаются в использовании самоклеящихся идентификаторов.

Машиностроение и логистика, торговля и грузоперевозки являются самыми крупными сферами, где с помощью специальных этикеток и стикеров осуществляется дистанционное считывание информации с помощью сканеров.