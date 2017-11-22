Сибирский Хаски — преимущества породы

Сибирский Хаски — северная ездовая собака. Одна из самых красивейших пород. Иногда эту породу могут путать с Лайками или Алясским Маламутом. Хаски — собаки средних размеров, имеющие очень пропорциональное, грациозное тело. Шерсть у них красивая, густая и совершенно без запаха! Глаза чаще всего голубые. Мордочка напоминает волка, а хвост лису. Они практически не лают, но могут «разговаривать» и «петь» на луну. Это очень энергичные и подвижные животные. А также они очень любвеобильные. Более подробно на сайте http://huskyworld.ru.

Что нужно учесть прежде чем заводить это голубоглазое счастье?

Данная порода не пригодна для охоты! Ровно на столько же у нее не развиты охранные инстинкты. Так что заводить такую собаку с целью защиты имущества или себя на улице бессмысленно. Хаски априори любят всех людей. Если в квартиру придут незваные гости хаски их не тронет.

Хаски не прихотливы. Они готовы жить и в квартире (хотя всем понятно, что им нужны заснеженные просторы), но при условии регулярных продолжительных прогулок. Быть на привязи или в долгом полном одиночестве им не подходит.

В них заложен инстинкт находить себе еду самостоятельно. Поэтому на прогулках нужно быть очень внимательным! Маленькие собачки, кошки и прочие животные могут напоминать хаски сусликов, так что собака может начать на них охоту. А в деревне нужно держать их подальше от курей.

Поскольку порода эта очень добродушная, то она прекрасно подходит для семей с маленькими детьми.

Они любят своих хозяев! Но если, по каким-то причинам на время, кто-то другой станет ухаживать за ними, они с благодарностью примут заботу!

Это порода отлично подходит для энергичных людей, любящих походы и активные

виды отдыха. Хаски с радостью станут компаньонами, а также могут прокатить своих хозяев на санках.

Как подготовится к моменту, когда в доме появится щенок хаски

Нужно организовать спальное место. Лучший вариант — это пластиковая постель, а матрас из нейлоновой набивки. Так как такой вариант лучше сохранится после попыток его разорвать и разгрызть. А значит в желудок щенка не попадет ничего вредного.

Подготовить миску для воды и еды. В целях безопасности лучше, чтобы они были металлические.

Приобрести щетку и расческу. Зубья расчески должны быть мелкие и гибкие. Прежде чем расчесывать животное, нужно на тыльной стороне своей ладони проверить расческу. Если есть ощущение дискомфорта, то лучше такую расческу не использовать. Так же не плохо в запасе иметь расческу с редкими зубьями — ею можно расчесывать хвост. И делать это нужно очень бережно, ведь хвост — это продолжение позвоночника и животное может быть не радо такой процедуре.

Оптимальный возраст, с которого можно приводить щенка в дом — 6 недель. Теперь начинается процесс социализации и адаптации. Как правило, щенки хаски достаточно стрессоустойчивы и уже скоро ему понравится в новом доме!